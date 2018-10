Trabajadores de Universo Santi asisten al segundo día de cosecha de Oleícola Jaén

Publicado 15/10/2018 16:05:25 CET

JAÉN, 15 Oct.

La plantilla de trabajadores del Restaurante Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible, ha asistido al segundo día de cosecha de la campaña de Grupo Oleícola Jaén, en la Finca LLanos de Ochoa, compartiendo un desayuno elaborado por José Carlos Calvo, de Burladero Baeza.

Cabe recordar que Grupo Oleícola Jaén firmó el pasado mes un acuerdo de patrocinio para los próximos cinco años mediante el cual los empleados de sala recibirán formación de cata y maridajes de aceites de oliva virgen extra, que serán parte de la degustación inicial con todos los menús del restaurante.

La empresa Oleícola Jaén S.A. se ha convertido en un referente importante en la provincia jiennense, siendo su actividad principal la molturación de aceituna para la obtención del Aceite de Oliva Virgen y envasado de Aceite de Oliva Virgen Extra (premium) con su marca Oleícola Jaén AOVE, de la cual ya disponen de seis variedades de AOVE monovarietales.

Por su parte, Universo Santi, inaugurado oficialmente el 27 de octubre de 2017, cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad. Para ello, cuenta con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, que realizan labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

Para ello, cuenta con una treintena de empresas e instituciones que avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna, Grupo Oleícola Jaén y Osborne Consultores.