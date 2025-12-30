Transportes adjudica por 17,2 millones la conservación de accesos a Cádiz por los puentes de la Constitución y Carranza

Archivo - Vehículos de mantenimiento en el Puente de la Constitución en Cádiz. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cádiz por un importe de 17.179.251 euros (IVA incluido), por el que se actuará en un total de 14 kilómetros, principalmente en los puentes de la Constitución de 1812 y el de Carranza, de acceso a la capital gaditana.

Según ha explicado el Ministerio en una nota, la duración del contrato, previamente licitado, es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

El Ministerio ha señalado que este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de unos 14 kilómetros de carreteras del sector número 03 de la provincia, de los cuales unos nueve kilómetros son autovía.

Así, las carreteras incluidas en este sector son la CA-35, en siete kilómetros, que incluyen el Puente de la Constitución de 1812, y la CA-36, en 5,5 kilómetros que incluyen el Puente de Carranza. Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en la carretera CA-35, entre los kilómetros 0 y 1,900, en ambas calzadas en el Puente de la Constitución de 1812.

El Ministerio ha indicado que dentro de la Estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

En este sentido, ha recordado que ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos. Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Asimismo, se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio, según ha indicado.