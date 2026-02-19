Trece artistas homenajerán a Lola Flores el 14 de marzo en Jerez (Cádiz) con un espectáculo a beneficio de Amama Sevilla

Algunas de las artistas que homenajerán a Lola Flores el 14 de marzo en Jerez con un espectáculo a beneficio de Amama Sevilla - GREEN COW MUSIC

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 artistas se reunirán el próximo 14 de marzo en Jerez de la Frontera (Cádiz) en el espectáculo solidario 'Mujeres cantan a Lola Flores', una cita en la que celebrarán el legado de 'La Faraona', una de las figuras "más universales y carismáticas" de la cultura española a través de su repertorio emblemático.

El espectáculo posee un marcado carácter solidario y destinará su recaudación a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama Sevilla), entidad que impulsa la investigación de esta enfermedad y acompaña a las pacientes para garantizarles una vida digna durante y después del proceso oncológico, ha infirmado Green Cow Music, organizador del evento en una nota.

Lorena Gómez, Mara Rey, Argentina, Laura Gallego, Lucía Fernanda, María Terremoto, María Toledo, Marina Carmona, Pastora Galván y Las Migas, grupo formado por Marta Robles, Alicia Grillo, Paula Ramírez y Laura Pacios, son las mujeres que homenajearán a la artista jerezana en el espectáculo, que se celebrará en el Teatro Villamarta de Jerez.

"En Amama nos dejamos la piel en la investigación porque queremos morirnos de viejas, no de cáncer. Yo no me quiero morir porque quiero disfrutar de la vida, y lo que estáis haciendo vosotras y vosotros es un acto de amor para todas las mujeres con esta enfermedad. Todo lo que salga de aquí irá a la investigación y a sostener a las mujeres con cáncer de mama", ha señalado la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, durante la presentación del espectáculo, subrayando la dimensión "social y humana" de esta iniciativa.

El acto de presentación, celebrado este jueves 19 en el Hotel Hesperia Sevilla, ha contado con la participación de algunas de las artistas del cartel como Laura Gallego, Mara Rey, María Terremoto y Paula Ramírez (Las Migas), así como el director de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Abraham Hernández, y la directora adjunta de Green Cow Music, Adela Algarín, quienes han adelantado algunas de las claves artísticas del montaje ante una bata de cola que lució la artista en el rodaje de 'Sevillanas', de Carlos Saura, cedido por el Centro Cultural Lola Flores de Jerez.

Sobre el escenario del Villamarta, las voces y el arte de Argentina, Las Migas, Laura Gallego, Lorena Gómez, Lucía Fernanda, Mara Rey, María Terremoto, María Toledo, Marina Carmona y la bailaora Pastora Galván recorrerán las distintas etapas de la trayectoria de Lola Flores, desde "la fuerza arrolladora que la convirtió en leyenda hasta su faceta más íntima y personal: la de una creadora que fue canto, baile, palabra y temperamento", como se ha indicado.

"Cantarle a Lola y cantarle al mundo sus canciones es un honor. Tuve la suerte de conocerla y vivirla desde muy cerca de pequeña y tener amistad con su familia. Le tenemos mucho respeto y creo que nos sale bonito porque cantamos sus canciones con el alma y el corazón", ha declarado Mara Rey durante la cita.

Por su parte, María Terremoto ha mostrado su convencimiento de que "no hay ninguna mujer que no admire a Lola, primero como artista, después como valiente, como libre", considerándola "una gran referencia" para ellas porque "nos ha enseñado a ser libres y se ha convertido en un icono de nuestro país".

Una causa "preciosa" la que ha reivindicado Laura Gallego, quién pondrá la parte más "folclórica". En este sentido, ha animado y deseado "que se agoten todas las entradas para el 14 de marzo". Una fecha que a Paula Ramírez le hace "muy feliz", según ha confesado durante la presentación, por compartir cartel con artistas que son para ella "referentes, al igual que Lola". "No habéis podido elegir mejor icono, porque lo que representa ella como mujer valiente y luchadora es ideal", ha dicho.

Con la dirección musical de José Antonio Márquez y la dirección artística de Pedro Centeno, el espectáculo pondrá además el acento en la estrecha relación de Lola Flores con la poesía y la palabra. En este sentido, las figuras de Federico García Lorca y Rafael de León estarán muy presentes, evocando a esa Lola que "recitaba con pasión y concebía el arte como una expresión total del alma".

'Torbellino de colores', 'Pena, penita, pena', 'La zarzamora', 'A tu vera', 'Limosna de amores' y 'Que me coma el tigre', entre otras canciones, formarán parte del repertorio de una velada que culminará con un tema coral "muy especial", 'Pan y chocolate', una pieza que representa a toda la familia Flores y simboliza la herencia artística, la unión y la transmisión de una forma de entender el arte profundamente arraigada a la cultura popular española.

En palabras de Adela Algarín, "este tributo no busca imitar, sino celebrar: revisitar canciones y palabras desde una mirada contemporánea", asegurando que "Lola Flores ha supuesto para la cultura española mucho más que ser artista" ya que es "símbolo de identidad pasión y carácter popular".

"Ella consiguió algo muy grande, que el arte fuese una expresión directa de la emoción, eso la convirtió en un Icono, en un símbolo de identidad nacional por su pasión, fuerza y autenticidad con el que todos y todas nos sentimos identificados", ha comentado.

El proyecto forma parte del ciclo 'Mujeres cantan a...', impulsado por Green Cow Music desde 2020, una iniciativa que une cultura, música y compromiso social, y que convierte cada edición en un acontecimiento artístico con impacto solidario.

Las últimas entradas para asistir a esta cita pueden adquirirse en la web del Teatro Villamarta.