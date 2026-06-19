TSJA ratifica más de cuatro años de cárcel para una mujer por vender heroína en su casa en La Línea (Cádiz)

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a cuatro años y ocho meses de cárcel a una mujer por vender heroína desde su casa en La Línea de la Concepción.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, la acusada, que cuenta con condenas anterior por el mismo delito, entre junio y octubre de 2022 estableció un sistema de venta de droga, concretamente heroína, en su vivienda "a sabiendas de que con su conducta atentaba contra la salud publica y con el fin de obtener un beneficio económico".

Así, hasta en tres ocasiones diferentes, según acredita los hechos probados de la sentencia, llevó a cabo cinco transacciones en las que se pudo proceder a la intervención de las sustancia adquirida a los compradores, siendo el peso bruto de una de ellas de 1,1 gramos, otra 1,3 gramos y otra 1,61 gramos".

Por ello, la acusada fue condenada por la Audiencia Provincial de Cádiz a cuatro años y ocho meses de cárcel por un delito contra la salud pública con la circunstancia agravante de reincidencia, la cual fue recurrida ante el TSJA alegando error en la valoración de la prueba, ausencia de orden de registro en el domicilio de la acusada y la aplicación del subtipo atenuado por la escasa entidad del hecho. Por su parte, el alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso en su totalidad.