La UCA se adhiere a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso de la Lengua Española

La Universidad de Cádiz (UCA) ha confirmado su adhesión a la candidatura de la ciudad de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025. Así lo ha manifestado el rector, Francisco Piniella, en un encuentro mantenido este martes en el Ayuntamiento con el alcalde, José María González.

En una nota, el alcalde ha manifestado que el Ayuntamiento y la Universidad gaditana "vuelven a demostrar que se entienden bien y la buena relación que existe entre ambas instituciones para abordar los temas de ciudad en su conjunto". "La Universidad de Cádiz es, para nosotros, un aliado natural e imprescindible en un proyecto de ciudad de esta envergadura", ha añadido.

Según han avanzado, responsables de la UCA y del Ayuntamiento mantendrán este miércoles un primer encuentro para definir las líneas de actuación a seguir para "situar la lengua y el congreso de Cádiz en el centro". En esta línea, se plantea que el idioma y la cita de 2025 estén presentes en los Cursos de Verano de la UCA, los cuales también establecerán en su edición de este año una vinculación con la programación cultural de la ciudad.

La concejala de Cultura, Lola Cazalilla, ha resaltado que la UCA es una de las primeras instituciones en adherirse a este "proyecto de ciudad" y, en este sentido, ha destacado que se van a desarrollar una serie de actividades de educación formativa y pedagógica. Concretamente, Cazalilla ha aludido a un "congreso paralelo y diverso" en el que tendrán cabida temáticas como la lengua y la letra del carnaval y del flamenco, el español jurídico en el contexto de las Cortes de Cádiz, el lenguaje periodístico con la libertad de prensa y el español comercial, entre otros.

"No sólo necesitamos a la UCA, sino que no entenderíamos que no existiera su adhesión y presencia en una candidatura para acoger un congreso que estudiará, investigará y abordará el lenguaje español y las influencias de Cádiz en nuestro idioma, así como sus vínculos con Latinoamérica", ha afirmado Cazalilla.

Por su parte, Piniella ha asegurado que la Universidad de Cádiz "tiene que ser y va a ser una institución volcada desde el primer momento con la candidatura" de la ciudad como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española 2025, garantizando que "se va a implicar como institución colaboradora ofreciendo para dicho congreso los excelentes recursos humanos en este ámbito de estudio e investigación, así como las formidables infraestructuras universitarias del Campus de Cádiz".

El rector ha abogado por el mantenimiento de "una relación fluida y permanente" entre el Ayuntamiento y la Universidad gaditana, que ha insistido en que va a ser "un aliado para reforzar la candidatura". En este sentido, Piniella ha anunciado que va a solicitar a los rectores y rectoras de las universidades andaluzas "el apoyo y adhesión de sus instituciones universitarias a la candidatura de la ciudad de Cádiz".

El año que viene, en el mes de mayo, se celebrará el IX Congreso de la Lengua en Arequipa y ya entonces deberá estar aprobada la sede de la siguiente edición. El objetivo del Ayuntamiento es que, para entonces, Cádiz ya haya sido distinguida finalmente como casa del décimo congreso.