UGT Andalucía pide "responsabilidad política" y refuerzo de los servicios públicos ante el nuevo ciclo electoral

El secretario general de UGT Andalucía y presidente de Fudepa, Óskar Martín Silvoso, atendiendo a los medios en la celebración del 50 aniversario del Congreso de FETE-UGT en Cádiz. - UGT ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía y presidente de Fudepa, Óskar Martín, ha reclamado este miércoles "responsabilidad política, compromiso con la clase trabajadora y refuerzo de los servicios públicos" ante la nueva convocatoria electoral en la comunidad autónoma, que está fijada para el 17 de mayo.

Lo ha hecho en una atención a medios previa a la celebración del 50 aniversario del Congreso de FETE-UGT en Cádiz, donde ha señalado que desde el sindicato esperan "lo habitual", como es "responsabilidad política con la clase trabajadora y respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras", como ha recogido este sindicado en una nota.

En ese sentido, ha subrayado que el nuevo escenario electoral "debe centrarse en dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía", insistiendo en la necesidad de que las políticas públicas atiendan "especialmente" a los colectivos más vulnerables.

Óskar Martín ha puesto el foco en lo que ha considerado uno de los principales problemas actuales, como es la vivienda, esperando que "tanto los jóvenes como quienes no lo son tanto" puedan acceder a una vivienda "digna" en Andalucía.

El dirigente sindical ha defendido además "el papel clave" de los servicios públicos como eje de las políticas que deben impulsar las distintas formaciones, abundando en que se necesita una universidad, una formación profesional y una educación "pública y gratuita, no privada".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a reforzar el modelo social, afirmando que "hay que seguir fortaleciendo el Estado del bienestar, apostar por lo público y consolidarlo como un camino sólido hacia el futuro y la prosperidad de nuestra tierra".

Para Martín, este proceso electoral debe servir para "consolidar derechos y avanzar en justicia social", ya que según ha manifestado, de lo que se habla es de "garantizar condiciones de vida dignas y oportunidades reales para la clase trabajadora andaluza".

Estas declaraciones se han producido en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Congreso de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), que se celebra este miércoles en Cádiz, un acto centrado en la memoria sindical y los retos actuales del sistema educativo.

UGT Andalucía ha aprovechado este contexto para recordar que la defensa de lo público, la educación y los derechos laborales "sigue siendo una prioridad", especialmente en un momento marcado por importantes desafíos sociales y económicos.