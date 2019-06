La Universidad de Cádiz celebra la constitución de la Red Ciudadana contra la Violencia de Género

Publicado 31/05/2019 13:59:39 CET

La Universidad de Cádiz (UCA), desde la unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres que este año conmemora los diez años de existencia, con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha puesto en marcha la Red Ciudadana contra la Violencia de Género.

Durante los meses de marzo y abril se ha llevado a cabo el primer curso de formación abierto a toda la comunidad UCA, en el que han participado 37 personas, que serán los primeros miembros de la Red, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

La secretaria general en funciones de la Universidad de Cádiz, Francisca Fuentes, ha presidido el acto institucional de constitución, acompañada por la coordinadora del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Ana Fidalgo; la directora de la unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Mª Luisa de la Flor; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Jesús Rodríguez Torrejón, y la vicedecana de Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho, Isabel Zurita, en el salón de Grados izquierdo del edificio Servicios Comunes del Campus de Jerez.

Desde la UCA se ha resaltado la relevancia de la colaboración entre las instituciones en un "trabajo conjunto para el progreso de la sociedad", donde la Universidad es un "motor clave de cambio en materia de género y que debe llevar a cabo con la ciudadanía, las asociaciones y las instituciones".

Formación e instrumentos se facilitan desde la Universidad, a través de esta Red que "convierte a cada persona de la comunidad universitaria en referentes en cada campus para aquellas que se sienten en soledad y están sufriendo esa violencia de género, para que les apoyen y animen a ponerse en contacto con la unidad de Igualdad y otros medios".

Además, desde la Junta se ha felicitado en primer lugar, a la unidad de Igualdad por su décimo aniversario, así como después se ha explicado cómo se ha avanzado en este ámbito, desde el anonimato y el secretismo de los casos hasta la actualidad que se denuncian y acompañan para que desaparezcan. Precisamente, esta semana se ha publicado para ello un informe sobre la Violencia de Género.

Por su parte, la magistrada Ana Rubio ha impartido la conferencia inaugural dando la enhorabuena a la UCA por esta iniciativa, ya que en su opinión la víctima de violencia de género es "especial y distinta" y necesita de este calor en su entorno. Ha comenzado haciendo alusión a un verso que dice "Quiero ser libre y no valiente" para argumentar que "hay que tener claro que hay que buscar esa libertad, aunque sea difícil lograrlo". "No todo el mundo tiene que ser valiente, nadie tiene derecho a atropellarme porque no sea una persona valiente en mis cosas", ha añadido.

A continuación, se ha hecho entrega de los diplomas acreditativos a las personas participantes en el primer curso formativo y que son, a su vez, las primeras integrantes de la Red Ciudadana contra la Violencia de Género en la UCA.