Una usuaria agrede a un médico de familia del Centro de Salud de Tarifa (Cádiz)

TARIFA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Un médico de familia del Centro de Salud de Tarifa (Cádiz) ha sufrido una agresión física por parte de una usuaria que se encontraban en la sala de espera del centro sanitario.

La Junta ha informado en una nota de que los hechos se han producido cuando la mujer ha mostrado su disconformidad con el tiempo de atención en el centro y ha agredido físicamente al facultativo que pasaba en ese momento por allí.

Ante esto, el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones y ha convocado una concentración de repulsa este martes 12 de agosto a las 12,00 horas en la puerta del Centro de Salud.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz y la Dirección del Área Sanitaria han lamentado lo sucedido y han mostrado su apoyo a este profesional, recordando que la Consejería de Salud y Consumo "trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden".

En ese sentido, se ha recordado que la Consejería cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del "profesional guía", la implantación de canales para que la víctima de una agresión --verbal o física-- no esté sola momentos después de sufrirla, atención psicológica durante el tiempo que sea necesario o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

La provincia de Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente.

Asimismo, son integrantes de la comisión, presidida por la delegada territorial, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.