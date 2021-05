Valero (IU) pide a Defensa que vete la licitación de la empresa que da servicio al aeropuerto de la Base de Rota (Cádiz)

ROTA (CÁDIZ), 7 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha pedido al Ministerio de Defensa que ante la nueva licitación para la empresa que presta servicios en el aeropuerto de la Base de Rota ejerza su derecho al veto para la actual compañía que lleva a cabo esas tareas, debido al conflicto que mantiene con los trabajadores y que "no negocia y ningunea al comité de empresa".

Valero, junto con cargos del partido de la provincia de Cádiz, se ha reunido con el comité de empresa para mostrarle su "apoyo y solidaridad y para intentar ser útiles y poner las herramientas al servicio de los trabajadores que afrontan un conflicto laboral ya muy largo, y que necesitan que las organizaciones de izquierdas pongan todo su despliegue para que se resuelva satisfactoriamente".

En declaraciones a los periodistas, el coordinador de IU ha manifestado que "lo más llamativo" del conflicto laboral existente es que "el sentido común aquí brilla por su ausencia".

Así, ha afirmado que "la empresa tiene que cumplir la Ley y las sentencias judiciales, porque parece que España es un Estado fallido al cual puede venir una empresa pirata y comportarse como si esto fuese la ley de la selva". "España es un Estado de derecho y aquí se cumple la ley, que es para todos, se venga de donde se venga", ha añadido.

Igualmente, ha manifestado que "no es de recibo que esta empresa no negocie y ningunee al comité de empresa" y ha recordado que "aquí hay trabajadores que se organizan y tienen unos derechos reconocidos que se tienen que cumplir, aquí hay mecanismos de mediación para resolver los conflictos laborales, porque esto no es la ley de la selva". "No se cómo lo harán en Estados Unidos pero aquí hay comités de empresas y se les respeta", ha añadido.

Así, Valero ha instado a "que se vuelva a dar la mediación, que la Consejería de Trabajo de la Junta despliegue las competencias que tiene, esa labor de mediación, y se sienten a negociar".

Finalmente, ha pedido que en la nueva licitación que se tiene que dar "el Ministerio de Defensa, que tiene capacidad de veto, lo haga en función de los incumplimientos o no de la ley que se están dando"." Que en la nueva licitación a esta empresa se le ponga en el lugar que merece. Es el momento y hay que actuar", ha concluido.