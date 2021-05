Valero (IU) ve "incoherentes" las medidas y pide reforzar la Atención Primaria para afrontar nuevos posibles brotes

ROTA (CÁDIZ), 7 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha afirmado que le "cuesta encontrar la coherencia" en el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras las nuevas medidas decretadas una vez acabado el Estado de Alarma y ha añadido que "si se relajan las medidas, la Atención Primaria tiene que estar más reforzada para afrontar nuevos posibles brotes y por tanto, transmisión comunitaria".

"No acabo de encontrar la coherencia entre quien pide hace dos semanas que no decaiga el Estado de Alarma, quien dice que no tiene instrumentos legales y a la vez todas las restricciones que son de su competencia las quita", ha manifestado Valero en declaraciones los periodistas.

En este sentido, ha afirmado que a su juicio es "incoherente y errática la posición de Juanma Moreno y corresponde a ese ánimo de marcar perfil propio mediante la confrontación con el Gobierno central".

"Lo que sí creo es que ahora tenemos que tener presente que una cosa es que decaiga el Estado de Alarma y otra que se termine la pandemia. El virus sigue ahí y le da igual lo que se publique en el BOE y en el BOJA", ha manifestado el dirigente de IU, que ha pedido "mucha prudencia".

Además, ha incidido en señalado que "es necesario más que nunca reforzar la Atención Primaria, porque es necesario detectar los brotes que se dan y, con los rastreadores, controlarlos para que no se de transmisión comunitaria".