Varias playas de la provincia de Cádiz repetirán otro verano sin duchas ni lavapiés por la sequía

CÁDIZ, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios costeros de la provincia de Cádiz están optando ya por no instalar duchas ni lavapiés este verano en sus playas como medida ante la situación de sequía existente, repitiendo de esta manera una situación que ya se vivió por primera vez el pasado verano de 2023 ante la amenaza de escasez de agua que se estaba produciendo en este territorio.

Localidades como Vejer, Barbate, Cádiz capital o El Puerto ya han anunciado que no contarán con estos servicios en su litoral en un ejercicio "de responsabilidad" debido a la sequía que aún persiste en la provincia.

"El Ayuntamiento de Vejer va a seguir la misma línea de medidas de control y de buen uso del agua y vamos a seguir apelando a la concienciación ciudadana porque en definitiva es tarea de todos", ha asegurado a Europa Press el alcalde de esta localidad, Antonio González Mellado (PSOE), recordando que ya en 2023 fueron "pioneros" al ser los primeros de la provincia en decidir suprimir este servicio de su playa de El Palmar.

En ese sentido ha explicado que entonces "sabíamos que no había agua y que la situación hídrica era difícil y complicada" y que por eso fueron "valientes" para decirles a los ciudadanos que "entre todos podíamos sacar un verano adelante pero sin gastar más agua de la que no tenemos". "Este año vamos a seguir cortando las duchas de la playa de El Palmar, porque además no se entiende que en la zona rural no tengamos agua potable", ha comentado, advirtiendo que las duchas funcionaban con agua potable.

Esta misma línea va a seguir el municipio de Barbate, por ejemplo, un bando municipal firmado por el alcalde Miguel Molina (Andalucía Por Sí) expone como medidas de ahorro el no instalar las duchas en la playa "si la situación no cambia", haciendo además un llamamiento "a la conciencia colectiva" y pidiendo la colaboración ciudadana.

La semana pasada, el alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), aseguraba que "de momento" mantenían la decisión de no contar con duchas ni lavapiés este verano en sus playas debido a la misma problemática de sequía que afecta a la provincia de Cádiz, un asunto sobre el que apelaba a "la máxima prudencia". Cabe recordar que la capital optó por suprimir este servicio a medidos del agosto pasado, y en consonancia con lo que ya habían hecho varios municipios gaditanos como medida de ahorro.

Entre las localidades costeras que han optado por esta medida está también El Puerto de Santa María, gobernada por el popular Germán Beardo, donde ya se ha iniciado el adecentamiento y la instalación de buena parte de los servicios en sus playas de cara al verano. Aquí, se informó la semana pasada que no instalarían duchas ni lavapiés en cumplimiento del bando municipal para paliar la actual situación de sequía y "a expensas" de que se tomen nuevas directrices por parte de la Junta de Andalucía y el Consorcio de Aguas.

En otros puntos de la provincia como La Línea de la Concepción, San Fernando o Sanlúcar aún no se han determinado iniciativas de este calado en sus playas, quedando a expensas también de lo que se determinen en las próximas reuniones de los comités de sequía.

Cabe recordar que en el verano de 2023, además de los municipios citados, otros lugares como Chipiona o San Roque también se sumaron a eliminar las duchas y lavapiés como una vía para reducir el consumo de agua, aunque en estos casos, aún se desconoce si repetirán esta medida.