La vendimia en el Marco de Jerez (Cádiz) alcanza los 34 millones de kilos de uva, un 45% menos que en 2024

Acto de la Pisa de la Uva, que marca el inicio de las Fiestas de la Vendimia de Jerez de la Frontera. A 02 de septiembre de 2025, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

A pocos días de que se cierre la campaña de la recogida de la uva en el Marco de Jerez, en la provincia de Cádiz, se están cumpliendo las previsiones negativas que se dieron al inicio de la vendimia, al haberse molturado por el momento 34 millones de kilos de uva, casi la mitad de lo que ya se había procesado el año pasado, en concreto un 45% menos.

Según datos del Consejero Regulador de los Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, consultados por Europa Press, en su informe del 8 de septiembre de 2025 se habían molturado 34,4 millones de kilos de uva, cuando en la misma fecha del año pasado ya se habían superado los 62 millones.

Esto supone a día de hoy una caída del 45% con respecto a la producción del año anterior, cuando las previsiones iniciales se estimaban entre el 30 y 40%.

La ola de calor registrada en la provincia de Cádiz y el resto del país en agosto, con varios días seguidos de elevadas temperaturas, ha perjudicado finalmente a una campaña que ya venía mermada debido al mildiu, un hongo que ha aparecido este año debido a las cuantiosas lluvias que se dieron entre finales del año 2024 y la primavera de 2025.

En la comparativa de datos entre ambas campañas --la de 2024 y 2025--, se puede apreciar un descenso generalizado en todos los lagares del Marco de Jerez, con caídas de ese casi 50% en cada territorio. No obstante, en las bodegas de Rota el descenso es menor, al pasar de 158.000 kilos de uva el año pasado a 107.000 en la presente campaña, lo que supone un 32% menos.

En los lagares de Jerez de la Frontera, la que genera el mayor volumen al contar con 19 bodegas, se han recogido por el momento 22,3 millones de kilos de uva, cuando en las mismas fechas del año pasado se rozaban los 40 millones de kilos.

La segunda zona más numerosa del Marco de Jerez, la de Sanlúcar de Barrameda, tierra de vinos manzanilla, se han molturado 4,2 millones de kilos de uva, un 54% menos que en 2024, cuando se habían recogido ya nueve millones de kilos. En Trebujena, tercera en volumen, llevan ya 4,3 millones de kilos de uva, 3,5 millones menos que en 2024.