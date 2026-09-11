El viento y el oleaje ponen en aviso amarillo a Cádiz este sábado, con rachas de levante de hasta 80 km/h

Archivo - Aviso amarillo en Cádiz por viento. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viento y el oleaje azotarán este sábado, 12 de septiembre, en distintos puntos de la provincia de Cádiz, donde se activará el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros, con rachas de levante de hasta 80 kilómetros por hora.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la alerta por viento permanecerá activo entre las 10,00 horas y la medianoche en la campiña, el litoral y el Estrecho. En estas zonas se prevén rachas de hasta 70 km/h, que podrán alcanzar los 80 km/h en el área del Estrecho

Por otro lado, el aviso por fenómenos costeros estará vigente desde las 05,00 horas y hasta el final de la jornada en el litoral y el Estrecho. En estas áreas soplarán viento de levante de entre 50 y 61 km/h, correspondiente a fuerza 7, especialmente al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar.

En cuanto a la situación meteorológica en la provincia gaditana, se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, aunque habrá intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día en el Estrecho, con probabilidad de lloviznas ocasionales.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en el litoral atlántico. Los vientos serán moderados de levante, con intervalos fuertes y probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en el área del Estrecho.