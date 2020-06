Los vigilantes de playa, en guardia ante el primer fin de semana con buen tiempo en la capital gaditana

CÁDIZ, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital gaditana vive estos días el primer fin de semana de buen tiempo y con calor desde la reapertura de las playas y la contratación de los vigilantes por parte de la Junta de Andalucía. La estabilidad del clima, la libertad de movimientos en toda la comunidad y la cercanía de las fechas vacacionales, precisamente, se han convertido en los tres factores que más mantienen en alerta a los auxiliares.

En declaraciones a Europa Press, uno de los vigilantes de playa contratados por la administración autonómica ha explicado que "estos días no ha sido la realidad: hará calor y vamos a pasar mucha calor". "Han sido días muy tranquilos y la gente por lo general está concienciada con el uso de las mascarillas, pero el domingo va a haber más trasiego y va a estar todo el mundo pegado", ha detallado.

En este sentido, ha profundizado afirmando que estos días atrás han estado informando sobre el uso de las mascarillas y la recomendación de la distancia de seguridad, "pero no ha habido ningún problema". Así, ha desarrollado que "el conflicto va a ser cuando suba la marea y esté la playa llena, que no se puede echar a nadie porque puede haber problemas".

Asimismo, el auxiliar ha comentado que "hay mucha gente que ya ha dicho que el domingo no piensa venir por la masificación que puede haber en la playa". "La Policía Local nos ha dicho que no se va a echar a nadie de la playa y nosotros no podemos cerrarla, simplemente dar el aviso", ha puntualizado.

Sobre las nuevas normas de seguridad, el vigilante de playa ha señalado que "lo principal es que no se cree un problema donde no lo hay, según ha explicado la Policía". "Si se está molestando a gente de alrededor y se quejan sí vamos, pero como una simple recomendación o aviso y, si sigue el problema, se llama al coordinador y él toma la decisión más conveniente en cada caso, que puede ser llamar a la Policía", ha aclarado.

Algo similar ocurre con los juegos de pelota, porque "solo puede advertir a los niños de que la Policía está arriba y bajará si los ve jugar, pero no se les puede quitar el balón", ha explicado el auxiliar, que, de hecho, ha comentado "que la gente está protestando porque la Policía no aparece".

En cuanto a los accesos a las playas, el auxiliar ha manifestado su incredulidad porque "la playa no se ha condicionado, hay zonas donde se han puesto líneas para delimitar entradas y salidas pero en la playa solo hay una tabla que todo el mundo usa para bajar o subir", lo que provoca "que la distancia no se respete" desde el momento en que se accede a la playa.

Por último, ha mostrado su "alegría" porque "la mayoría de las personas contratadas son de Cádiz". "Los socorristas y las limpiadoras, con los que tratamos a diario, también nos han dicho que están contentos porque hacía falta trabajo para la gente de aquí", ha concluido.