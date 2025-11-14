Vox acusa a PP y PSOE de "no querer" que se hagan infraestructuras hidrológicas en Andalucía

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que "las políticas del PP y el PSOE lo que pretenden es que no se hagan las infraestructuras hidrológicas que tanto necesitan los andaluces" y ha recordado la "importancia" que tienen las infraestructuras que "faltan", así como la limpieza de los ríos, los arroyos y los cauces que "eviten los daños que se han conocido en Andalucía".

"Vemos con preocupación cómo la reclamación de Vox de que haya un Plan Nacional de Agua siempre cae en el olvido", ha manifestado Gavira, que ha subrayado que "llevaría el agua de donde sobra a donde falta, en cambio el PP y el PSOE no lo aceptan".

En este sentido, ha indicado que esta semana se ha conocido el Plan Nacional de Agua que tiene Marruecos con "40.000 millones de euros, 92 pequeñas infraestructuras, 16 grandes infraestructuras, cuatro medianas infraestructuras, pantanos y embalses". "Están haciendo la tarea para tener agua para sus agricultores y para sus ciudadanos, que es lo que no se hace en España ni en Andalucía", ha criticado.

Así, Gavira ha afirmado que el hecho de que a Marruecos "no le falte el agua va a suponer una amenaza para el sector primario de Andalucía" porque "a la mano de obra barata que hay en Marruecos, a la falta de control de los fitosanitarios que exigen a los agricultores andaluces, ahora le van a tener que sumar también la abundancia de agua que van a tener ellos para poder cultivar, algo que los políticos del PP y del PSOE le niegan a los agricultores andaluces".

"Es un toque de atención que viene a confirmar la necesidad de ese Plan Nacional de Agua que Vox viene reclamando de una manera efectiva, sin excepción en todas las partes de España, que es lo que nos diferencia del PP", ha insistido.