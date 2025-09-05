Vox anuncia una iniciativa para acabar con la competencia desleal contra los puertos españoles como el de Algeciras

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía y parlamentario por Cádiz, Manuel Gavira, ha anunciado este viernes que van a registrar en el Parlamento andaluz una iniciativa que acabe, "de una vez por todas", con la "competencia desleal que sufren los puertos españoles, en especial el de Algeciras, frente a otros puertos que no están sometidos a las mismas restricciones al tiempo que reciben ayudas europeas para su desarrollo".

En declaraciones a los periodistas, Gavira ha recordado que, hace unos meses, la naviera Maersk "cambió el puerto de Algeciras por el de Tánger MED motivado, fundamentalmente, por los costes que tienen que afrontar las navieras en los puertos europeos, por lo tanto, en los puertos españoles y andaluces".

Asimismo, ha criticado "cómo Sánchez ha evitado que los buques norteamericanos que van con destino a Israel hagan escala o atraquen en Algeciras". "La consecuencia de esto es que la Administración estadounidense haya desviado los barcos que vienen a Europa desde Algeciras a Tánger MED", ha lamentado.

Gavira ha advertido de que "la Unión Europea financia con 300 millones la construcción de un puerto en Nador, en el norte de Marruecos, que va a ser la competencia desleal, no sólo al puerto de Algeciras, sino a todos los puertos de Andalucía" y, "para colmo, el acuerdo de Juanma Moreno con la región de Tánger para fomentar el apoyo industrial a Marruecos en lugar de apoyar al Campo de Gibraltar".

"Todo esto se traducen en que el puerto de Tánger MED, en menos de 20 años, ya duplica la actividad del puerto de Algeciras", ha afirmado Gavira, que ha añadido que "nuestros aliados tradicionales han cambiado la ruta del puerto de Algeciras al de Tánger MED, lo que conlleva menos tráfico de buques, los puestos de trabajo se encuentran en peligro y la recaudación y los ingresos fiscales son cada vez menores, al tiempo que a los exportadores andaluces les cuesta más dinero y más tiempo poder exportar los productos".

Por ello, ha argumentado que Vox presentará en el Parlamento andaluz una iniciativa que busque, por un lado, cubrir las necesidades en cuanto a la conexión del puerto de Algeciras por tren para frenar el desvío de tráficos a puertos del norte de Marruecos, así como "la eliminación de toda esa porquería ideológica, climática que viene de Bruselas y que hace que las navieras y los barcos que atracan en Andalucía y en España tengan que pagar una tasa que no se paga en puertos que se encuentran a pocos kilómetros como es el de Tánger MED y que, por lo tanto, suponen una competencia desleal".

Por último, según ha explicado, exigirá que se deje de apoyar la construcción de puertos que le hacen la competencia a los puertos de Andalucía, así como que se aplique una política portuaria nacional que haga que los puertos españoles ganen en competitividad y "no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que los puertos españoles son cada vez menos competitivos".