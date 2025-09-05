Vox considera un "acto de traición" el acuerdo sobre Gibraltar de Sánchez con Stamer y reclama su soberanía

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una visita a Algeciras (Cádiz) - VOX ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha calificado de "acto de traición" el que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijese que el acuerdo sobre Gibraltar era "afortunado" tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, asegurando que "afortunado" sería "si recuperamos la soberanía sobre Gibraltar".

En una nota, Manuel Gavira ha asegurado que España "tenía una posición de fortaleza" en las conversaciones con Reino Unido y "la hemos desaprovechado".

"Nos vamos a dejar humillar otra vez y a conformar con unas migajas. Hemos perdido una oportunidad histórica", ha afirmado el portavoz de Vox durante una visita a la localidad gaditana de Algeciras.

En su opinión, "el acuerdo será afortunado si Gibraltar deja de ocupar las aguas marítimas españolas y deja de atacar a los pescadores andaluces que faenan en aguas españolas por parte de la Royal Navy y si se defiende el derecho de los trabajadores transfronterizos", ha continuado explicando Gavira.

Además, ha añadido que "si no se consigue todo esto" el acuerdo sobre el Peñón "no es ni será bueno para Andalucía, para España ni para el Campo de Gibraltar".

Por último, Gavira ha acusado a Sánchez de "cometer un nuevo acto de traición a todos los españoles", afeándoles que tilde de "afortunado" un acuerdo que "no lo es".