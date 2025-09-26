Vox critica que PP y PSOE usen la construcción del nuevo hospital de Cádiz "como reclamo electoral"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado que "el PSOE y el PP continúan engañando a los gaditanos" con la construcción del nuevo hospital de Cádiz, advirtiendo que se trate como un "reclamo electoral", dada la cercanía de los comicios andaluces en la primavera de 2026.

En una nota, Gavira ha recordado que en el último pleno del Parlamento "los socialistas presentaron una iniciativa sobre este proyecto y el Partido Popular optó por abstenerse", apuntando que su partido votó a favor porque "consideramos necesario ese nuevo hospital en Cádiz".

"Llevamos años presentando enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para exigir esta infraestructura sanitaria, que sigue siendo vital para nuestra ciudad", ha señalado Gavira, quien ha ha recordado que "desde hace más de una década" dirigentes socialistas y populares "han prometido el hospital sin cumplir nunca con su palabra".

Así, ha hecho alusión a los socialistas Manuel Chávez, José Antonio Griñán, Susana Díaz, y al actual presidente andaluz del PP, Juanma Moreno, quienes "con su pancarta han jugado con las esperanzas de los gaditanos", y argumentando que los anuncios de las últimas semanas responden a "un nuevo periodo electoral".

Gavira ha insistido en que el Hospital Puerta del Mar de Cádiz "se ha quedado obsoleto y pequeño para las necesidades de la provincia", y que la situación de la atención primaria en Cádiz "también exige un refuerzo inmediato".

"Los profesionales hacen todo lo posible para salvarnos, pero la administración no cumple su parte del trato. Puerta del Mar está viejo y hay que renovarlo ya", ha subrayado.

También ha advertido que "tanto PSOE como PP han convertido el hospital en un arma de enfrentamiento partidista mientras los gaditanos siguen esperando", y que "hasta que no vea los ladrillos puestos no me voy a creer nada de ninguno".

"Lo que vimos ayer en el Parlamento es que se ríen de nosotros", ha concluido el dirigente de Vox.