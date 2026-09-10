Vox dice que "tenemos un Gobierno que no le importa el miedo e inseguridad que genera el narcotráfico en Andalucía"

El presidente del Grupo Vox en el Parlamento y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, junto al portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, antes de reunirse con representantes de las fuerzas de seguridad del Estado. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Asuntos Locales, Manuel Gavira, ha manifestado que "tenemos un Gobierno que no le importa el miedo, la intranquilidad y la inseguridad que genera el narcotráfico en las organizaciones criminales en Andalucía ni en España". Además, el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha afirmado que "Andalucía es hoy el epicentro del crimen organizado y del narco a nivel europeo".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil en Algeciras (Cádiz), Gavira ha comenzado recordando que el ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska, "el día antes de que asesinaran en Barbate a los dos guardias civiles, Miguel Ángel y David, dijo que le estábamos ganando la batalla al narcotráfico, y el día después de que asesinaran a Jerónimo y a Germán en Huelva, vino a decir que nunca había habido tantos medios como está habiendo ahora para poder combatir el narcotráfico".

En este sentido, ha añadido que este mismo jueves "la Fiscalía ha dicho que con los medios de que disponen las Cuerpos de Seguridad del Estado no es posible dar la batalla". "Tenemos un Gobierno que no les importa dejar abandonados las policías nacionales y la Guardia Civil, no les importa absolutamente nada", ha manifestado Gavira, que ha hecho referencia también a la eliminación de OCON-Sur, que combatía el narcotráfico y las organizaciones criminales.

El dirigente de Vox ha señalado que "cuando hablas con policías nacionales y con guardias civiles dicen lo mismo siempre, que no ha cambiado la situación absolutamente nada, al revés, está peor, y hablan de falta de medios o de una mejor legislación que les permita a ellos hacer frente a los narcos y que endurezcan las penas, además de que después de tantos años y de jugarse la vida a diario no son ni siquiera profesión de riesgo".

Gavira ha asegurado que "cuando Vox esté en el Gobierno central eso va a cambiar, porque simplemente hay que escuchar a los profesionales para saber lo que hay que hacer para frenar esta lacra", aunque para eso hay que "esperar unos pocos meses".

Por su parte, el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha asegurado que "aquí nada cambia, el narco pasea impune y sin miedo". En este sentido, ha asegurado que "las peticiones, demandas y reclamaciones que escuchadas hoy de los sindicatos son las mismas que hace un año y que hace dos cuando mataron a David y a Miguel Ángel en Barbate".

"Andalucía es hoy el epicentro del crimen organizado y del narco a nivel europeo. Los grandes negocios de la droga se cierran en esta tierra", ha asegurado Vázquez, que ha añadido que "las rutas y su impacto criminal tienen especial incidencia en provincias como Cádiz y en ciudades como Algeciras".

Asimismo, ha manifestado que cuando Vox gobierne "no habrá escenarios intermedios entre el orden y el caos y no habrá proporcionalidad posible entre el bien y el mal". "Vamos a estar con el bien de manera desproporcionada y el bien son nuestros agentes, los que se enfrentan al narco, y nuestros ciudadanos, mientras que el mal son el narco y el crimen organizado".

Así, ha reclamado "profesión de riesgo ya, zona de especial singularidad, reglas de enfrentamiento que ofrezcan seguridad jurídica a los agentes para que la próxima vez no tengan miedo a disparar antes de que los asesinen, y si hay un muerto, Dios no lo quiera, que sea un narco y no uno de los nuestros".