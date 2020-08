Vox exige soluciones urgentes para el "desguace improvisado" de narcolanchas en el Puerto de Algeciras (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, Manuel Gavira, exigido este miércoles soluciones urgentes para el "desguace improvisado" de las narcolanchas que existe en el Puerto de Algeciras, en la provincia gaditana.

En una nota de prensa, ha explicado que durante una visita a las instalaciones portuarias de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en Algeciras ha podido comprobar que "se acumulan centenares de embarcaciones incautadas en operaciones contra el narcotráfico que esperan en su mayoría el turno para ser destruidas".

El diputado de Vox ha lamentado que este problema "lleve pendiente de solución desde 2018", y no entiende como dos años más tarde, "el Campo de Gibraltar carece de un depósito judicial en el que almacenarlas a la espera de su eliminación".

"Desde Vox no entendemos que desde que se clausurara el depósito de San Roque, que prestaba servicio albergando a más de 3.500 vehículos y unas 1.000 embarcaciones, este problema no esté zanjado a pesar de que se haya sacado a concurso público el servicio de depósito. Los errores de licitación, concursos desiertos, dejan ver una realidad bien latente, el peligro con el que cada día tienen que convivir no solo nuestros guardias civiles sino el personal que accede al Puerto de Algeciras", ha agregado.

A su juicio, "no se puede permitir que los roces y malos entendimientos entre dos administraciones del Estado --Junta de Andalucía y Administración Tributaria-- sigan permitiendo que no se de una solución a este gravísimo problema, un ejemplo más que da la razón a Vox sobre los inconvenientes que genera el sistema autonómico".

Gavira ha alertado también sobre la situación "crítica" que cree que podría originarse en caso de producirse algún incendio o explosión, así como el grave daño medioambiental que podría originar una situación extrema "debido a la mala organización de este servicio".

Para finalizar, el diputado de Vox ha anunciado que llevará ante al Parlamento de Andalucía este grave problema "que afecta no solo a los Cuerpos de Seguridad destinados en el Campo de Gibraltar o a las personas que acceden al Puerto de Algeciras, sino a toda una comarca".