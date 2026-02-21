Vox y la Fundación Denaes sostienen que la Ley de Memoria ha "dañado" la "historia de Andalucía y España"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, primero por la derecha, en las jornadas organizadas por la Fundación Denaes sobre historia, memoria e identidad. - VOX ANDALUCIA

CÁDIZ 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) ha celebrado este pasado viernes en Cádiz un acto centrado en el "análisis de la memoria histórica, la identidad nacional y el debate en torno a la actual legislación de memoria democrática".

En la previa a este evento han estado Iván Vélez, director de la fundación Denaes, y Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía. Ambos han puesto de manifiesto el "daño" que la Ley de Memoria Histórica "ha hecho y sigue haciendo a la historia no sólo de Andalucía, sino a la historia de toda España", tal como ha recogido Voz en una nota de prensa.

Personajes como Ramón de Carranza, José María Pemán y Mercedes Formica, entre otros, son los más conocidos en esta "batalla cultural" y otorgan importancia al abordaje de sus obras y trayectorias vitales que forman parte del patrimonio de Andalucía y, en este caso, de la ciudad de Cádiz.

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira, ha hecho crítica a la forma en que la Ley de Memoria Histórica ha "revolucionado el espíritu de concordia alcanzado durante la Transición española, en los años 1977 y 1978, con la aprobación de la Constitución". No obstante, también ha reconocido que "gracias al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), gracias a la justicia, Pemán ha recuperado el prestigio y buen nombre que tenía en Cádiz".

En el plano político, ha recordado que esta ley fue impulsada por el Partido Socialista y que, durante los años de gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, existió la posibilidad de derogarla, aunque finalmente no se llevó a cabo. "Ahora el Partido Popular del señor Feijóo dice o promete que la va a derogar. Pero lo cierto y verdad es que en Andalucía tenemos un presidente del Partido Popular, el señor Moreno Bonilla, que bien podría dar los primeros pasos para derogar esa ley de memoria histórica y democrática", ha expresado Gavira.

Para concluir, Iván Vélez ha señalado que Denaes "nunca rehúye de esta batalla cultural". Por ello, según ha subrayado, "es de justicia" traer ponentes de calidad que analizan la vida y el legado de figuras destacadas de la ciudad, resaltando su aportación y relevancia histórica.