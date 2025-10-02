Vox lamenta la subida del paro en Andalucía y critica a Moreno por "presumir" de un trabajo "precario y de baja calidad"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en declaraciones a los medios en Cádiz - VOX ANDALUCIA

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha lamentado la subida del paro en septiembre, asegurando que el empleo en la comunidad autónoma "está en la misma situación que con el gobierno socialista" y criticando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "presuma" de un trabajo "inestable, precario y de baja calidad".

Según ha recogido Vox en una nota, su portavoz ha reprochado que Juanma Moreno "presuma" de los datos del empleo "cuando el empleo sube y cuando baja como si fuera Yolanda Díaz".

En este sentido, ha denunciado que Cádiz es la provincia de Andalucía "donde más ha subido el paro", señalando que el empleo en esta provincia "se crea siempre en los meses relacionados con el verano y con lo que es la campaña de Navidad". "Cuando termina la época estival, el paro en Cádiz sube", ha advertido.

Al hilo de esto, el portavoz de Vox en Andalucía ha asegurado que "el día que cuente los fijos discontinuos inactivos y los trabajadores en ERTE, se va a dar cuenta de que el paro en Andalucía está exactamente en los mismos números que dejó la señora Susana Díaz", anterior presidenta andaluza del PSOE. "Que no nos tomen el pelo ya", ha sentenciado.