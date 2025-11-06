Vox muestra su "satisfacción" porque el TSJA de la razón al Ayuntamiento de Algeciras sobre enterramientos islámicos

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha mostrado su "satisfacción" al conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "que ha reconocido que no se infringe el derecho de la comunidad musulmana cuando el Ayuntamiento ha dicho que enterrar en el cementerio de Algeciras por el rito islámico no es lo procedente".

"Lo que hay que decirle ya a la comunidad musulmana es que hay muchas ciudades en España que tienen cementerios privados para los miembros de esa religión", ha manifestado en declaraciones a los periodistas Gavira, que ha añadido que "lo que está pasando también es que donde muchas personas ven integración no hay integración definitiva".

En este sentido, ha añadido que "estamos hablando de culturas incompatibles con la nuestra, que ubicar los cuerpos de los fallecidos en la misma ubicación puede suponer también un perjuicio para la seguridad".

Además, en relación a la inmigración, el portavoz de Vox en Andalucía ha insistido en que "no hay integración", porque "la integración no es vivir en el mismo barrio católicos o cristianos con musulmanes, eso es otra cosa, porque luego los vecinos te trasladan ese miedo, intranquilidad e inseguridad".

"Todos hemos visto las noticias, los sucesos de Algeciras de las últimas semanas, ese magrebí masturbándose en una rotonda a plena luz del día, el acoso a mujeres y a niñas por parte de moros en esta tierra y también los apuñalamientos a plena luz del día. Eso pasa aquí en Algeciras y eso no es integración", ha insistido Gavira.

En este sentido, ha asegurado que "la gente no quiere tener inmigración ilegal extranjera cerca de su casa porque le genera miedo, intranquilidad e inseguridad" y ha manifestado que "Vox no se va a cansar de decirlo porque luego los vecinos sufren las consecuencias de esta política de fronteras abiertas del PP y el PSOE y dicen que no hay una integración real, que integrarse es respetar las costumbres y las tradiciones del país que les acoge, que es España, Andalucía y en este caso concreto, Algeciras".