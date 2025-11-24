Vox votará contra el Presupuesto 2026 de rechazarse sus 1.300 enmiendas parciales y "saldrá al puro estilo del PP"

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, en una imagen de archivo. - VOX EN ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha informado este lunes de que su formación ha registrado 1.300 enmiendas parciales al proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, cuyo plazo de registro expira esta jornada.

Gavira ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz que son iniciativas "para mejorar la vida de los andaluces" y ha adelantado que "si el Partido Popular no las acepta, votaremos en contra de los presupuestos" para concluir que en ese caso "saldrán unos presupuestos al más puro estilo popular".

Ha considerado que "los problemas de los andaluces los vamos a seguir teniendo", de los que ha precisado que son "los mismos que teníamos en la época socialista", antes de concluir que PP y PSOE "son exactamente lo mismo", al tiempo que los ha calificado de "panda de corruptos" mientras que "los problemas de los andaluces están encima de la mesa y nosotros eso no lo queremos".

Ha expresado su confianza en que "se acepte más de esas 30 enmiendas que nos ha aceptado en las 2.100 que le hemos presentado en los tres primeros presupuestos que nos ha presentado esta legislatura" y, ante la pregunta retórica de qué sucederá si el Grupo Popular "no las acepta o hace lo que ha venido haciendo en estos últimos años", ha señalado que "les anticipo que votaremos en contra de esos presupuestos".

Ha esgrimido su condición de gaditano para apuntar que "le vamos a decir a los gaditanos de toda la provincia que vamos a presentar muchas propuestas para arreglar la vida de los gaditanos", aunque ha reconocido que "son las mismas que tenemos todos los andaluces".

Entre esas mejoras ha situado la calidad del empleo, de la atención sanitaria, ámbito de gestión donde ha señalado aspectos como "la mejora de recursos y de infraestructuras y también de esa falta de profesionales que hay".

Gavira ha abogado también por "hacer propuestas de vivienda" y por otras iniciativas que "elimine, suprima y reduzca la inmigración ilegal".