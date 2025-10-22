Zona Franca de Cádiz construirá dos nuevos edificios para su ZF Blue Core con una inversión de seis millones de euros

Maqueta virtual de uno de los edificios que construirá Zona Franca de Cádiz - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zona Franca de Cádiz ha presentado este miércoles los dos nuevos edificios que se van a construir dentro de su proyecto ZF Blue Core, complementado con ello el papel de la incubadora Incubazul en la configuración de su ecosistema azul. Este proyecto tiene una inversión global de 10,3 millones de euros cofinanciados por los fondos Feder, de los que seis millones corresponden al presupuesto de licitación de los dos inmuebles.

Uno de los viveros irá ubicado junto al edificio Zona Base Incubazul en el polígono exterior y el otro junto al Europa en el recinto fiscal, como ha apuntado Zona Franca en una nota.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha presentado estos dos edificios, que forman el ZF Blue Core, vivero de empresas 4.0, el nuevo proyecto que está desarrollando el Consorcio gaditano y que complementa a Incubazul, acompañado por los arquitectos autores de ambos proyectos.

Los edificios, que suman una superficie total útil de cerca de 9.000 metros cuadrados, tendrán una moderna edificación y diseño, que permitan la modulación de los espacios dependiendo de las necesidades que expresen las empresas.

El gaditano Jaime Torres, del estudio Uncuarto Arquitectura, es el autor del proyecto del vivero de empresas que irá ubicado junto al edificio de Zona Base Incubazul, en el polígono exterior.

Sobre este, ha explicado que la construcción, que tendrá una superficie útil de 4.015,87 m2 y un presupuesto de licitación de 3,4 millones de euros, estará compuesta por dos plantas para oficinas y naves, un ático para celebraciones y eventos y un sótano dedicado a aparcamiento. Todo el conjunto contará con una gran terraza de uso común y para el fomento de la convivencia y el networking.

El edificio estará dotado con todos los parámetros de sostenibilidad del ZF Blue Core, en el que la economía azul es protagonista y los espacios están preparados para un uso versátil e idóneo para el desarrollo de iniciativas de innovación e investigación, según el autor del proyecto, ha indicado Zona Franca.

La planta ático se complementa con tres amplias pérgolas que generan zonas cubiertas al aire libre pensadas para el fomento del intercambio de sinergias y la convivencia entre las empresas.

Los arquitectos de la firma Estudio Veintidós, Manuel Infantes y Javier Muñoz Godino, han sido los autores de la redacción del proyecto del edificio que irá ubicado en el interior recinto fiscal, en concreto en una parcela frente al edificio Europa, donde estaba hasta ahora la sede de Incubazul y que está prevista en una superficie útil total de 4.268,12 m2.

Javier Muñoz Godino ha explicado los detalles constructivos del edificio, que cuenta con un presupuesto de licitación de 2,6 millones de euros, tendrá dos plantas y llevará paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo. Así, ha detallado que el edificio estará compuesto de 13 naves de diferentes tamaños conectadas por una galería superior.

Los arquitectos han denominado a una de ellas 'Nave Zero', en la que está la zona de acceso y recepción y en el que se encuentra también una zona de descanso y núcleo de comunicación que lo conecta con una galería superior. La galería elevada, a la que se accede tanto a través de la 'Nave Zero' como de cualquiera de las otras, es un espacio compartido por las empresas y en ella se pueden celebran reuniones y eventos.

Todos los espacios de trabajo y networking se configuran alrededor de un patio bioclimático que permite redistribuir flujos, optimizar desplazamientos y controlar de manera eficiente la humedad y la temperatura.

El delegado del Estado en la Zona Franca se ha mostrado "muy ilusionado" con estos dos nuevos edificios que junto al recién estrenado edificio de contenedores, van a situar a Cádiz "en la vanguardia de la sostenibilidad y vamos a afianzarnos como referente en Economía Azul".

Fran González ha señalado que con ambos proyectos van a poder poner a disposición del ecosistema de economía azul "cerca de 9.000 metros cuadrados de superficie útil destinados a la innovación y al fomento de las empresas".

Se trata de edificios "de gran impacto visual por su modernidad y ruptura", en la línea de la incubadora, que además, incorporan "innovaciones técnicas que redundan no sólo en la eficiencia energética sino que también piensan en la economía circular y en la sostenibilidad en su construcción y en los materiales", ha dicho.

El responsable de la Zona Franca ha añadido que "este nuevo apoyo de Europa en ZF Blue Core, cofinanciado también por Fondos Europeos, viene a confirmar además el trabajo que está realizando la Zona Franca de Cádiz como dinamizador de su entorno y cómo su papel en el desarrollo y ejecución de anteriores proyectos llevados a cabo con financiación Feder se ha realizado con éxito".

Zona Franca ha recordado que el proyecto ZF Blue Core pretende servir de "impulso y consolidación" de empresas innovadoras vinculadas a la economía azul, hayan pasado o no por el programa de aceleración de su incubadora, aunque su vocación es la de "servir de puente" de aquellas iniciativas que reciben asesoramiento personalizado en la incubadora y necesitan un nuevo marco antes de formar parte real del ecosistema en economía azul de la provincia.

Se trata de un vivero 4.0 donde las empresas pueden terminar de consolidarse y avanzar en todo el marco digital del proyecto gracias a un laboratorio tecnológico y mentorización especializada.

Zona Franca ha asegurado que ha creado "un potente ecosistema de economía azul en torno a Incubazul y a su programa de aceleración", pero que además "está apostando" por un nuevo modelo de industria 4.0 "más innovador, sostenible y comprometido con el medioambiente".

En este contexto, sus acciones de comercialización están encaminadas a la atracción de empresas innovadores y vinculadas al sector azul en el marco de la sostenibilidad. De hecho, actualmente de las 113 empresas que operan en el recinto fiscal de la ciudad de Cádiz, 80 están vinculadas a la economía azul y 24 de ellas relacionadas directamente con proyectos innovadores y tecnológicos.

En todo este ecosistema adquiere "especial relevancia" el proyecto ZF Blue Core, que "no solo dará continuidad, afianzará y dará cabida a aquellas empresas que salgan del programa de aceleración de Incubazul, sino que también pondrá a disposición de cualquier empresa innovadora y tecnológica vinculada a la Economía Azul servicios y equipamientos de calidad y contribuirán al desarrollo de las empresas y a la creación de empleo", ha aseverado el Consorcio.

Con este proyecto, se ofrecerá a las empresas de estas características espacios para la realización de su trabajo, con el apoyo y condiciones idóneas para que además desarrollen plenamente su potencial digital e innovador.