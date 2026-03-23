Zona Franca de Cádiz participa en la II Cumbre Agroalimentaria que se celebra en Barcelona en el marco de Alimentaria

Expositirores de Zona Franca de Cádiz en Alimentaria 2026 en Barcelona. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz participa este martes en la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas Agroalimentarios Global.es' que se celebra en Barcelona en el marco de la feria Alimentaria 2026, organizada por la Fundación Incyde y la Fundación Dieta Mediterránea y en donde se darán cita representantes institucionales, expertos y empresas para abordar los principales retos y oportunidades de los sistemas alimentarios a nivel global.

Según ha indicado la Zona Franca en una nota, el delegado del Estado en el Consorcio gaditano, Fran González, intervendrá en una de las mesas redondas que llevará por título 'El valor de la sostenibilidad en un mundo global', que contará con la presencia del representante permanente adjunto de España en la FAO, Fernando Miranda, la experta en sostenibilidad y aspectos ESG y consultora independiente, Mari Luz Castilla, y con la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España, Ana Palencia, actuando como moderador Oscar Hernández, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad del Grupo Pascual y presidente de Ecoembes Comerciales.

Fran González expondrá en este foro el nuevo modelo de industria desarrollado por la Zona Franca de Cádiz en el que la innovación, la sostenibilidad y la Economía Azul ejercen como ejes centrales e informará también sobre el Plan de Descarbonización de la Institución gaditana y sus avances en ese sentido, con la recuperación de una salina gaditana como proyecto piloto de carbono azul para compensar su huella de CO2.

En el marco de este foro internacional celebrado en la Ciudad Condal, se mostrará además el proyecto Blue Core, que contará con un stand propio en el que se mostrará la actividad desarrollada en el ámbito de la Economía Azul vinculada a los sectores de la alimentación.

En este sentido, la Zona Franca ha señalado que seis de las startups que trabajan en actividades vinculadas a la alimentación de Incubazul-Blue Core estarán también en la zona de expositores y una de ellas realizará una presentación.

Serán Salaria, que extrae sal artesanal de forma sostenible, ofreciendo un producto natural con muchas bondades organolépticas y nutricionales; Productos La Salá, que elabora productos de innovación a base de salicornia recolectada en el parque natural de la Bahía de Cádiz; Escaramujo Wines, bodega submarina; Marisma Biomed, que desarrolla alimentos funcionales y complementos alimenticios con ingredientes de la marisma; Flavoom, dedicado a la elaboración y distribución de salsas y conservas vegetales caseras, veganas y sostenibles; y SeaBites, alimentos naturales para mascotas con productos del mar.

El delegado del Estado, Fran González, ha destacado la importancia de la presencia de Zona Franca de Cádiz, Blue Core y las seis startups en la Cumbre Agroalimentaria "que permitirá dar visibilidad a los proyectos de la Institución vinculados a la Economía Azul y propiciará generar nuevas oportunidades de contacto en uno de los principales foros internacionales del sector alimentario, al celebrarse en el marco de Alimentaria, uno de los grandes referentes internacionales de la industria".