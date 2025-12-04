La Zona Franca de Cádiz saca a licitación la obra de los dos edificios para empresas de ZF Blue Core

Recinto fiscal de la Zona Franca de Cádiz. - ZONA FRANCA

CÁDIZ 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz ha dado luz verde este jueves a la licitación de las obras de ejecución de los dos edificios que componen el proyecto ZF Blue Core vivero de empresas 4.0, cuyos proyectos constructivos fueron presentados en octubre por los arquitectos autores y por el delegado del Estado en el Consorcio, Fran González.

Según ha indicado en una nota, los trabajos de construcción de ambos inmuebles comenzarán, según las previsiones, en el mes de marzo de 2026 y tendrán un plazo de ejecución de la obra de 14 meses en el caso del edificio que irá ubicado en el recinto fiscal y de 18 meses para el que se edificará en el polígono exterior de la Zona Franca.

El delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, ha explicado que "se está dando agilidad al desarrollo del pryecto Blue Core y pasos en paralelo con lo constructivo y el programa de servicios para ofrecer a las empresas un todo que impulse su actividad".

González ha destacado que ambas edificaciones refuerzan la apuesta de emprendimiento y Economía Azul de la Zona Franca de Cádiz y ofrecerán "espacios de calidad" con servicios innovadores y ubicación privilegiada para aquellas empresas vinculadas al sector que estén interesadas en formar parte del ecosistema del Consorcio gaditano, que está "consolidándose como polo en este campo en toda su zona de influencia".

El edificio que se construirá en el recinto fiscal estará situado en una parcela de 4.956,40 metros cuadrados junto al edificio Europa y el presupuesto de licitación es de 2.640.287,53 euros. El proyecto es obra de los jóvenes arquitectos de la firma Estudio Veintidós, Manuel Infantes y Javier Muñoz Godino, y será una construcción de dos plantas con paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo.

Estará configurado con 13 naves de diferentes tamaños conectadas por una galería superior y con una de estas naves, la Nave Zero, en la que irá integrada la zona de acceso y recepción y en el que se encuentra también una zona de descanso y núcleo de comunicación que lo conecta con una galería superior, según ha indicado la Zona Franca.

Por su parte, la galería elevada, a la que se accede tanto a través de la Nave Zero como de cualquiera de las otras, es un espacio compartido por las empresas y en ella se pueden celebrar reuniones y eventos. Todos los espacios de trabajo y networking se configuran alrededor de un patio bioclimático que permite redistribuir flujos, optimizar desplazamientos y controlar de manera eficiente la humedad y la temperatura.

El segundo edificio irá ubicado en el polígono exterior de la Zona Franca, en la misma unidad de ejecución en la que se encuentra el edificio de contenedores marítimos reciclados de Zona Base Incubazul y junto a este. La obra tiene un presupuesto de licitación de 3.434.340 euros y es un proyecto elaborado por el arquitecto gaditano Jaime Torres, del estudio Uncuarto Arquitectura.

El inmueble tendrá una superficie útil de 4.015,87 metros cuadrados y estará compuesta por dos plantas para oficinas y naves, un ático para celebraciones y eventos y un sótano dedicado a aparcamiento. Todo el conjunto contará con una gran terraza de uso común y para el fomento de la convivencia y el networking.

El edificio, según ha explicado Zona Franca, estará dotado con todos los parámetros de sostenibilidad del ZF Blue Core, en el que la Economía Azul es protagonista y los espacios están preparados para un uso versátil e idóneo para el desarrollo de iniciativas de innovación e investigación.

Por su parte, la planta ático se complementa con tres amplias pérgolas que generan zonas cubiertas al aire libre pensadas para el fomento del intercambio de sinergias y la convivencia entre las empresas.

La obra de ejecución de los dos edificios de ZF Bue Core va en paralelo al amplio programa de servicios que incluye el proyecto y que fue presentado el lunes, el plan Blue Core 360º, un plan personalizado para impulsar la competitividad empresarial, un acompañamiento empresarial "a la carta" capaz de cubrir todas las fases del desarrollo de un proyecto y abierto a atraer talento de toda Andalucía.

Zona Franca ha recordado que el proyecto ZF Blue Core tiene una inversión total de 10,3 millones de euros, que incluye los proyectos urbanísticos y el programa de servicios, importe cofinanciado por Europa en el Programa Plurriregional de España Feder 2021-2027 dentro del marco de la Prioridad: P1A. del Programa, destinada a favorecer una Transición digital e inteligente y, dentro de ella, en el Objetivo Específico 1.3 'Refuerzo del Crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas'.