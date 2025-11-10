El Zoo de Jerez (Cádiz) garantiza un control "continuo y rutinario" de sus aves ante la gripe aviar

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García (1d), y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (c), en el Zoobotánico de la ciudad el pasado 7 de noviembre. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez (Cádiz) ha señalado a Europa Press que desarrolla un control sanitario "continuo y rutinario" de su colección de aves y del resto de animales "durante todo el año", y que está "en contacto permanente" con la Junta de Andalucía y respondería "ante cualquier directriz que se recibiera" respecto a la gripe aviar.

Así se han expresado desde el Zoo después de que este lunes se haya aplicado el confinamiento de aves de corral en zonas de especial riesgo, que en Andalucía se localizan en 197 municipios, como medida para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo en aves silvestres-, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

En ese sentido, el Zoo de Jerez ha expresado que se tiene "una plena conciencia de la gravedad" del virus H5N1 al ser "altamente contagioso" y que "el riesgo que supondría su transmisión entre humanos por la alta prevalencia", recalcando que su trabajo está centrado en "la protección del público, el personal y los animales", por lo que "se adoptarían todas las medidas preventivas que fueran necesarias" en caso de que así lo determinaran las circunstancias.

Al ser catalogado como "Centro de cuarentena", sus chequeos son "sistemáticos" y se ajustan a las indicaciones de instituciones oficiales, de tal forma que se envían muestras para el análisis de gripe aviar al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete en Madrid.

También se realizan muestreos e inspecciones de manera oficial en coordinación con la Consejería de Agricultura y Ganadería, estando en contacto con la Junta para adoptar las directrices que se estimasen oportunos desde la administración regional.

Cabe apuntar que el Zoobotánico de Jerez cuenta en la actualidad con la colección zoológica más importante de Andalucía, con casi 900 animales pertenecientes a más de 180 especies diferentes de los cinco continentes. Además, en sus instalaciones se desarrollan proyectos de conservación y reintroducción de especies amenazadas, como el lince ibérico o el ibis eremita, un ave colonial de tamaño medio de 70 a 80 centímetros de altura.