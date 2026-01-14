Unos 1.200 jinetes y amazonas se darán cita desde este jueves en el XXXII Andalucía Sunshine Tour 2026 en Vejer (Cádiz)

Almudena Martínez y Mercedes Colombo en la presentación del XXXII Andalucía Sunshine Tour 2026. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La finca Dehesa Montenmedio, en Vejer de la Frontera (Cádiz), acoge desde este jueves la 32 edición del Andalucía Sunshine Tour, también conocido como Circuito Hípico del Sol, consolidado como uno de los acontecimientos hípicos de mayor relevancia en el mundo. Las cifras, tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, lo apuntan, con 3.600 caballos, 1.200 jinetes y amazonas de 50 países, 16.000 personas acreditadas y 700 pruebas deportivas en las que se reparten unos 2,5 millones de euros en premios.

Además, el Sunshine prevé la creación de unos 250 empleos directos, unos 1.200 indirectos, un impacto económico de unos 60 millones de euros en la provincia de Cádiz en los sectores de la hostelería y el turismo, así como una promoción internacional de la provincia ante los millones de espectadores que la organización espera que seguirán esta 32 edición, teniendo en cuenta que la audiencia del año pasado se estima en 71 millones de espectadores.

Esta competición es una "ventana abierta" para mostrar la provincia al mundo y mostrar "lo mejor que tenemos al exterior", ha señalado la presidenta de la Diputación, que ha añadido que "es un privilegio" acoger en la provincia "este evento de excepción y de calidad; la decana de las competiciones ecuestres en España", que además "supone un impulso tanto para el turismo como para la economía de La Janda y la provincia. Y en temporada baja".

La presidenta ha hecho estas declaraciones durante la presentación del evento en la Diputación, una de las entidades que respaldan a la organización, en un acto que ha contado también con la participación del vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, la directora general del Andalucía Sunshine Tour, Teresa Blázquez, y la secretaria general de la Federación Andaluza de Hípica, Pilar Vázquez.

Por su parte, Mercedes Colombo ha subrayado que el Andalucía Sunshine Tour "se ha convertido ya en un auténtico emblema de lo que la provincia y Andalucía son capaces de ofrecer al mundo". Asimismo ha agradecido el "trabajo constante y riguroso" de la Diputación Provincial, la Federación Andaluza de Hípica y la dirección del Circuito Hípico del Sol que hace posible que "este proyecto crezca año tras año".

"Son 32 años ya los que lleva este proyecto en nuestra provincia, hablando de excelencia deportiva, de visión, de compromiso y de territorio" y situando a la provincia, y en concreto a la Dehesa de Montenmedio, en el "epicentro" de la hípica internacional, por lo que ha asegurado que desde el Gobierno andaluz continuarán su apoyo "firme y decidido" al Andalucía Sunshine Tour.

El Andalucía Sunshine Tour 2026 se disputará desde el 15 de enero al 22 de marzo. Serán nueve semanas de competición internacional de salto de obstáculos, una Copa de Naciones de menores y una semana de competición internacional dedicada a la Doma Clásica como novedad, según ha explicado la directora del evento, Teresa Blázquez, que ha afirmado que a su juicio, "se trata de uno de los concursos ecuestres más importantes del mundo, al menos en esta época del año".