El aeropuerto de Jerez contará con dos vuelos semanales a Santiago de Compostela en temporada veraniega

Avión de Vueling. - PATRONATO DE TURISMO

CÁDIZ 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha señalado que la provincia suma un nuevo avance significativo en su estrategia para ampliar la conexión aérea directa con el norte de España con la nueva operativa anunciada por la compañía Vueling, que unirá con dos vuelos directos a la semana en temporada veraniega las localidades de Santiago de Compostela y Jerez de la Frontera.

En una nota, el Patronato de Turismo ha saludado esta "buena noticia" para la conectividad aérea de la provincia de Cádiz, que suma así un nuevo destino directo en el norte de España y que se une a Barcelona (Vueling), Bilbao (Vueling), Asturias (Volotea) y Santander (Iberia) en la temporada veraniega.

Así, ha señalado que la provincia estará conectada este verano, y por primera vez en su historia, con cinco destinos del norte de España en conexión aérea directa con el aeropuerto de Jerez de la Frontera, el referente para estas conexiones en la provincia de Cádiz.

"Estos avances y estas buenas noticias son fruto de una estrategia decidida que abordamos desde la Diputación de Cádiz y, en concreto, del Patronato de Turismo, que está muy trabajada técnicamente y que está consiguiendo ampliar las expectativas de conectividad aérea de la provincia de Cádiz con el impacto tan positivo que eso puede tener en el turismo de la provincia y en la generación de economía que conlleva", ha expuesto el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo.

El Patronato ha incidido en que la ampliación de la conectividad aérea directa de la provincia de Cádiz en cuanto a diversidad de destinos y plazas será "notable" en 2026, ya que a esta nueva operativa entre Santiago de Compostela y Jerez de la Frontera en verano, se suma a las conexiones ya existentes con Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca por parte de la compañía Vueling y la incorporación de Londres Stansted como destino directo con la aerolínea Jet2, que ya ha inaugurado este 2025 las rutas de Birmingham, Leeds y Manchester.