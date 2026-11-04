Almudena Martínez comprueba el desarrollo de obras de la Diputación de Cádiz en Setenil tras las borrascas

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, junto al alcalde de Setenil, Rafael Vargas, realiza una visita al municipio para comprobar el resultado de diversas actuaciones. - Nacho Frade - Europa Press

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha reafirmado su compromiso con Setenil de las Bodegas, uno de los municipios más afectados por el tren de borrascas del pasado invierno y en el que se ha trabajado "intensamente" de la mano del Ayuntamiento para la recuperación de las infraestructuras dañadas y para garantizar el desarrollo de un enclave que se ha convertido en "emblema del turismo de interior" en al provincia.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Almudena Martínez ha podido comprobar de primera mano el resultado de un importante número de actuaciones financiadas por la Diputación en Setenil, en una visita en la que ha estado acompañada por el diputado responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, el alcalde de la localidad, Rafael Vargas, y miembros de su equipo de gobierno.

Así, la presidenta ha visto el resultado de las obras de emergencia que la Diputación ha ejecutado en la CA-9118, la carretera de acceso a Setenil que estuvo cortada al tráfico en su totalidad debido a los graves daños y riesgo de derrumbe ocasionados por las borrascas y desprendimientos tras el temporal y ya ha sido reparada y abierta al tráfico en condiciones de seguridad.

Además, la presidenta de la Diputación también ha revisado las obras de emergencia que ha llevado a cabo la Institución provincial para contener los deslizamientos y desprendimientos de rocas tanto en la calle Cabrerizas como en la trasera de la calle Ronda.

Almudena Martínez ha trasladado tanto al alcalde como al conjunto de la población de Setenil que la Diputación de Cádiz está "cumpliendo con su función y compromiso" de ser el "pulmón de los pueblos más pequeños, como se ha demostrado con la respuesta dada tras el último tren de borrascas". En ese sentido, ha apelado a la lealtad institucional para poder solventar todas las actuaciones de emergencia necesarias y ha resaltado el "diálogo constante" que ha mantenido con el alcalde Rafael Vargas para conocer las necesidades del municipio y actuar donde ha sido necesario.

Diputación ha señalado que el compromiso con Setenil va más allá de estas actuaciones de emergencia sobrevenidas, como se demuestra con el respaldo de otros muchos proyectos que se integran en los distintos planes provinciales de inversiones y subvenciones nominativas. De esta manera, Martínez ha sido informada también de la evolución de otras actuaciones que se están llevando a cabo en la localidad con cargo a dichos planes, como la instalación de farolas fotovoltaicas en el Camino de la Estación, el acondicionamiento de la urbanización Jardines del Alambique --dentro del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios-- o las mejoras en el drenaje de la carretera CA-9121.

Asimismo, ha recordado que otros proyectos en desarrollo son el acondicionamiento e instalación de una pista deportiva en el entorno del Hotel El Almendral, la iluminación del pabellón y la adquisición de máquinas para su gimnasio o las obras de la piscina, incluyendo la construcción de un bar, que se financiará gracias al Plan Provincial de Obras y Servicios 2026-2027.

En total, han sido obras por un valor superior a los dos millones de euros "que mejoran la calidad de vida de la población de Setenil e impulsan el desarrollo de la localidad", ha manifestado la presidenta, que ha valorado el potencial como reclamo turístico de un municipio que ha sido reconocido como uno de los "pueblos más bonitos de España" y que ha encontrado en el sector uno de sus grandes motores económicos.

En este sentido, ha recordado que también la Diputación ha financiado la creación de un mural de 30 metros de ancho por diez metros de alto, obra del artista Lalone, que se ha convertido en un emblema del pueblo y que representa dos pilares de la identidad local como son "el Setenil turístico y el que mantiene vivas sus raíces".

Finalmente, ha señalado que recientemente la Diputación de Cádiz anunciaba también la reforma y ampliación del Hotel El Almendral, perteneciente a la red provincial de Tugasa para convertirlo en un establecimiento de cuatro estrellas.

Por su parte, el alcalde de Setenil, Rafael Vargas, ha agradecido y valorado las actuaciones "ejemplares e inmediatas" de la Diputación con su municipio. En concreto, ha aludido a las necesidades que tuvieron a raíz del tren de borrascas del último invierno, que fueron atendidas por la Institución provincial "de manera diligente".