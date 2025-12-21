Almudena Martínez destaca el trabajo sobre la red de carreteras de Diputación de Cádiz, que son "una prioridad"

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha destacado el trabajo que se viene realizando en la red de carreteras dependiente de la Institución Provincial por parte del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, que coordina Javier Bello. En este sentido, ha señalado que las carreteras "son una prioridad" en el próximo presupuesto de la Diputación, con un incremento más del 30% en el Plan de Inversiones 2025-2027 en la Red Provincial de Carreteras ejecutado este año.

En este sentido, ha señalado que en 2024 y 2025 se ha ejecutado en carreteras provinciales una media anual de casi seis millones de euros, lo que supone que "se ha triplicado el esfuerzo con respecto al mandato anterior", además finalizando el Plan de Carreteras "que encontramos sin ejecutar del anterior mandato".

Así, se ha podido empezar también a mediados de este año el Plan 2025-2027 con proyectos de carreteras demandadas desde hace años como la carretera de Lora de acceso a Alcalá del Valle, el Pedroso II de acceso a Paterna y el carril ciclopeatonal en la carretera del Puerto de Conil, que, según ha apuntado, superan los cinco millones de euros de inversión y supondrán una "notable mejora" para mejorar la seguridad vial y la movilidad ciudadana.

La última actuación anunciada desde el Área de Cooperación ha sido las mejoras en la carretera CA-5101, estando previsto que en 2026 se inicien obras en esta vía provincial que nace en el núcleo urbano arcense, discurre junto al barrio de Jadramil y desemboca en la población de Gibalbín.

Las obras contemplan tres tramos de actuación. Uno en el casco urbano, competencia del Ayuntamiento, y otros dos interurbanos que administra la Diputación. La Institución provincial financiará las obras que se emprenderán en estos tres segmentos y que se iniciarán en 2026, con una inversión de más de dos millones de euros.

Además, desde Diputación también se ha puesto el foco en el mantenimiento de la red de carreteras como se demuestran una novedosa acción puesta en marcha este año que consiste en precisar las patologías existentes en las carreteras con el uso de drones, lo que permite la detección, geolocalización y clasificación de deficiencias en los firmes de dichas vías a partir de las imágenes captadas.

Cabe recordar que la red provincial de carreteras dependientes de la Diputación comprende más de 807 kilómetros y 104 carreteras.