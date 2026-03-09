Von der Leyen cree que la UE "ya no puede confiar" en un sistema basado en reglas y cuestiona si es "un obstáculo"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - DATI BENDO

BRUSELAS, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas y ha incluso puesto en cuestión si es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico.

En una intervención en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra este lunes en Bruselas, la jefa del Ejecutivo comunitario ha sostenido que Europa "ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial" y de un mundo "que ya se ha ido y no volverá", pese a que siempre respaldará el sistema basado en normas que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial.

"Siempre defenderemos y respaldaremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única manera de defender nuestros intereses ni asumir que sus reglas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos", ha sostenido la conservadora alemana.

Von der Leyen ha pedido una reflexión "urgente" sobre si la doctrina y los "procesos de tomas de decisiones" diseñados "en un mundo de posguerra caracterizado por estabilidad y multilateralismo" han seguido el ritmo "de los cambios que nos rodean" y si el orden internacional basado en reglas "es más una ayuda o un obstáculo para la credibilidad de la UE como actor geopolítico".

Tras admitir que su mensaje "es duro" y que detrás hay "una conversación difícil", ha hecho un llamamiento a "construir" un camino europeo "propio" y a encontrar "nuevas formas de cooperar" con sus socios, partiendo de la base de que la UE necesita "una política exterior más realista y guiada por intereses".

VE ESTÉRIL DEBATIR SOBRE EL ORIGEN DE LA GUERRA

La presidenta comunitaria ha hecho un llamamiento a no entrar a debatir si la guerra abierta en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán era "necesaria" o "elegida", a la vez que ha sostenido que "no deberían derramarse lágrimas" por el régimen de Teherán que ha infligido "la muerte" y la "represión" a su propio pueblo.

"Escucharán diferentes opiniones sobre si el conflicto en Irán es una guerra elegida o una guerra necesaria. Pero creo que este debate en parte pierde el punto central. Porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación, ver el mundo tal y como es hoy", ha defendido.

Así las cosas, ha recordado que "muchos iraníes, dentro del país y en toda Europa y el mundo", han celebrado la muerte del ayatolá Alí Jamenei, al igual que muchas otras personas en toda la región "esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre".

"El pueblo de Irán merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, incluso si sabemos que este proceso estará lleno de peligros e inestabilidad durante y después de la guerra", ha proseguido durante su intervención la política alemana.

Eso sí, Von der Leyen ha advertido de las consecuencias "no deseadas" del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, un hecho que en a su parece plantea "preguntas existenciales" sobre el futuro del internacional basado en normas o sobre cómo Europa "encuentra la unidad en estas situaciones".

"El efecto dominó ya es una realidad hoy, ya sea en la energía y las finanzas, el comercio y el transporte, o el desplazamiento de personas", ha constatado, recordando además el ataque a una base militar británica en Chipre o a los ciudadanos atrapados en fuego cruzado en la región.

Y como Europa "se verá afectada por lo que ocurra en el mundo", ha rechazado la idea de "simplemente replegarse y retirarse de este mundo caótico" ya que le parece "una falacia". "Creo que es vital que entendamos esto mientras damos forma a nuestra política exterior para el próximo año", se ha referido a los embajadores.

DEBATE SOBRE LA UNANIMIDAD Y APOYO A UCRANIA

En otro orden de cosas, la jefa del Ejecutivo comunitario se ha referido a la invasión rusa de Ucrania, avisando de que "Europa siempre estará con Ucrania, pase lo que pase en otros lugares", y pondrá sus esfuerzos en que "este horror y este derramamiento de sangre terminen".

Pero la guerra, en su opinión, "debe terminar de una manera que no siembre las semillas de futuros conflictos", por lo que seguirán trabajando para lograr un acuerdo de paz que garantice "una verdadera seguridad a largo plazo" para Kiev.

Lo que Ucrania necesita ahora, ha añadido, es "un apoyo financiero sostenido", y en este sentido se ha referido al préstamo de 90.000 millones de euros bloqueado por Budapest para financiar las necesidades financieras del país gobernando por Volodimir Zelenski, justificándolo como una respuesta a que Kiev está bloqueando el paso de crudo ruso a Hungría a través del oleoducto Druzhba.

"Han visto las dificultades a las que nos hemos enfrentado para sacarlo adelante, incluso después de que los 27 líderes hayan dado su visto bueno. Esto nos devuelve al punto sobre si nuestro sistema sigue siendo capaz de ofrecer resultados de manera eficiente", ha afirmado al respecto, asegurando que la UE "cumplirá sus compromisos" porque su credibilidad y seguridad depende de ello.

Tras poner en cuestión el sistema de unanimidad que rige la toma de decisiones de la UE en política exterior, ha aplicado "la misma lógica" a la ampliación del bloque comunitario, recalcando que pese al debate sobre cómo este proceso debe basarse en méritos, es de "suma importancia" tratarlo como "una cuestión de interés y seguridad comunes para Europa".