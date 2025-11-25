Alumnos de Bornos, Rota y Algeciras ganan el concurso de cortos contra la violencia de género de Diputación de Cádiz

Fotograma del corto La Mirrilla, participante en el concurso escolar de cortometrajes contra la violencia de género 'Abre el plano'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

La Diputación de Cádiz ha dado a conocer el fallo del jurado del concurso escolar de cortometrajes contra la violencia de género 'Abre el plano', una iniciativa del Servicio de Igualdad y cuyo jurado preside la diputada responsable, Susana Sánchez Toro, que en esta edición ha premiado a alumnos de centros escolares de Bornos, Rota y Algeciras.

En este sentido, Diputación ha anunciado que los premios, de igual reconocimiento y dotación, han recaído en el IES El Convento, de Bornos, por su corto 'Entre luces y sombras'; el CDP Nuestra Señora del Rosario, de Rota, por el corto 'Si no lo deseas para tu familia...'; y la Escuela de Arte de Algeciras, que ha participado con los trabajos 'Amanda' y 'La Mirilla'. Además, el jurado ha concedido una mención especial al IES Isla de León, de San Fernando, por 'Lo que callan las piedras'.

En una nota, ha recordado que el objetivo de 'Abre el plano' es promover la sensibilización y la reflexión del alumnado sobre la violencia de género, fomentando la igualdad, la prevención y el análisis crítico de las relaciones afectivas a través del lenguaje audiovisual. En su resolución, el jurado ha valorado especialmente la calidad técnica de las obras, la creatividad en el tratamiento de los mensajes, la capacidad de sensibilización, la adecuación a la temática y la participación activa del alumnado en todas las fases del proceso de creación.

Este concurso forma parte del conjunto de acciones impulsadas por la Diputación en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y acumula una trayectoria de varias ediciones, consolidándose como una herramienta educativa clave en los centros educativos de la provincia. Los premios se entregarán en un acto público que se anunciará próximamente.

El jurado ha destacado la alta calidad del conjunto de los trabajos presentados y el compromiso del profesorado y del alumnado con la temática, así como el avance técnico y narrativo observado respecto a ediciones anteriores. Igualmente, ha señalado el esfuerzo creativo realizado por los centros para abordar la violencia de género desde perspectivas diversas, sensibles y pedagógicas.

Finalmente, Diputación ha recordado que la campaña de sensibilización para el 25N se coordina con las otras ocho diputaciones andaluzas en la lucha contra la violencia de género, con diferentes acciones en torno a una idea común, entre ellas, un manifiesto que fue aprobado en el último pleno ordinario. Además, durante todo el mes se desarrollan acciones reivindicativas en los distintos ayuntamientos de la provincia, en torno a la jornada del 25 de noviembre.