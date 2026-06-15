Arcos acoge una sesión de trabajo de la Diputación de Cádiz sobre el Plan Territorial de Emergencia Local

Jornada sobre el Plan Territorial de Emergencia Local celebrado en Arcos de la Frontera (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz, a través del Servicio de Asistencia a las Entidades Locales (SAEL) y el departamento de Formación, ha desarrollado este lunes 15 de junio una sesión de trabajo en Arcos de la Frontera sobre el Plan Territorial de Emergencia Local.

Esta jornada se ha realizado en colaboración con la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y la han recibido unas 110 personas procedentes de ayuntamientos, organismos autónomos, ELA (Entidades Locales Autónomas) y otras entidades gaditanas, especialmente de la zona de la Sierra de Cádiz, ha indicado la Diputación en una nota.

La jornada ha sido inaugurada por el responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación, Antonio Aragón; la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo; y el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, en calidad de anfitrión de la localidad que ha albergado el taller.

Asimismo, la jornada ha contado entre sus ponentes con el alcalde de Grazalema, Carlos García; el alcalde de Ubrique, Mario Casillas; el jefe del Servicio de Protección Civil en Cádiz de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Miguel Ángel Rodríguez; y con el coordinador de la Gestión de Emergencias en Cádiz de la citada Agencia, Sergio Vallejo.

Entre las personas asistentes a la sesión han estado los alcaldes y alcaldesas de Jimena de la Frontera, Villamartín, Olvera, Prado del Rey, Benaocaz, Algar, Puerto Serrano, representantes de los gobiernos locales de Benamahoma y de algunas entidades locales autónomas (ELA) de la zona rural de Jerez, Setenil de las Bodegas, San José del Valle y La Línea de la Concepción, entre otras.

Todos los implicados han coincidido en "lo esencial" que resulta la prevención ante fenómenos de este tipo. En palabras del diputado Antonio Aragón, "nadie está eximido de que le suceda" una de estas emergencias".

La jornada, que ha tenido lugar este lunes en Arcos, es la segunda edición de una primera que se realizó el año pasado y se ha debido a las peticiones de varios ayuntamientos gaditanos y la valoración que han realizado los consistorios participantes en la primera jornada.

El alcalde de Grazalema, Carlos García, ha puesto en valor durante su intervención la utilidad de la edición anterior y cómo pudo poner en práctica durante el pasado mes de febrero "algunas de sus claves" en el municipio que gobierna. Entre otras, ha hablado de cómo activar el Plan de Emergencia Local o la manera de coordinar todo el dispositivo a través del 112, el teléfono que atiende de forma permanente en toda Andalucía cualquier situación de urgencia y emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Carlos García ha subrayado la necesidad de contar con un plan de emergencias "trabajado y participado por todas las administraciones con competencia en el territorio". Según ha dicho, "es necesario un documento que debe trabajarse a conciencia, no para cumplir con la normativa sino para responder realmente ante las emergencias".

Además, ha explicado que la sucesión de borrascas "enseñó" varias cuestiones a Grazalema y a su pedanía de Benamahoma. En primer lugar, ha comentado, aprendieron que los planes "deben estar actualizados y disponer de la información real que afecta al municipio".

La concatenación de temporales también les enseñó la importancia de mantener informada a la población y que las administraciones públicas deben estar "totalmente coordinadas y ser valientes en la toma de decisiones difíciles". En definitiva, ha defendido el "invertir en emergencias" aunque eso "no luce como inaugurar una plaza o un nuevo edificio, ayuda a salvar vidas".

Por su parte, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha desgranado en su testimonio cómo se actuó el pasado mes de febrero en la localidad que gobierna, otra de las más afectadas por las borrascas.

A este respecto, ha incidido en la labor desempeñada por todos las Fuerzas de Seguridad del Estado, otros profesionales de las emergencias y en el papel protagonizado por las personas voluntarias que prestaron su colaboración en los peores momentos de las intensas lluvias.

APUESTA POR LA FORMACIÓN EN LA DIPUTACIÓN

En la apertura institucional, Antonio Aragón ha recordado la apuesta que viene haciendo su servicio por aumentar la oferta formativa.

En particular, ha cifrado en 317.000 euros el presupuesto actual para cursos gestionados por la Diputación, que han duplicado "sobradamente" los 135.000 euros existentes en 2023, antes de que comenzara el mandato de la actual corporación provincial. "El objetivo que tenemos es alcanzar los 400.000 euros", ha aseverado.

Por otra parte, ha informado de "la voluntad" de su área por acercar estos cursos al territorio, realizando jornadas en varios puntos de la provincia como, por ejemplo, la de este lunes en Arcos.

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado la labor realizada a través de todas las instituciones bajo la coordinación del Gobierno andaluz para que los efectos de las borrascas de este invierno en Cádiz "fueran los menores posibles y que sólo hubiera que lamentar daños materiales".

Para Mercedes Colombo la reacción que se tuvo ante el tren de borrascas "no fue improvisada" sino "el resultado de años de trabajo, de planificación, de inversiones, en tecnología también, de fortalecimiento de esos servicios de emergencia y de una apuesta firme de todos".

La delegada ha informado que durante el tren de borrascas se activaron en Andalucía "más de 400 planes de emergencia de actuación local" y que en la provincia de Cádiz se activaron todos los planes locales, en los 45 municipios.

De hecho, ha afirmado, fue la provincia que "mejor respondió con esos planes", lo que "significa que el trabajo que hemos hecho ha surtido efecto".

Para terminar, Mercedes Colombo ha asegurado que "ahora las emergencias las gestionamos mejor que antes", considerando que conforme vayan pasando los años, "lo haremos todavía mejor" porque este tipo de jornadas "va a posibilitar que aumentemos esa prevención, formación e información, y que actuemos, sobre todo, con coordinación".