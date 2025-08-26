Bodegas Caballero, Tabanco El Pasaje y Cobos Catering serán reconocidos por Diputación de Cádiz por el Día del Turismo

Archivo - El vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Patronato de Turismo, Germán Beardo, interviene en el acto por el Día del Turismo en 2024. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha dado a conocer las entidades distinguidas con motivo del Día Mundial del Turismo 2025, que este año serán Bodegas Caballero, Tabanco El Pasaje y Cobos Catering, tres "referentes" de la provincia que representan "tradición, identidad y proyección internacional".

Los premios serán entregados durante el acto institucional de celebración del Día Mundial del Turismo 2025, que tendrá lugar el 26 de septiembre en El Puerto de Santa María, en un evento que reunirá a representantes institucionales, empresariales y del sector turístico de toda la provincia, ha indicado la Diputación en una nota.

Con estas distinciones, el Patronato de Turismo reconoce "la excelencia, el compromiso con la identidad gaditana y la proyección internacional de sus premiados", contribuyendo al desarrollo sostenible y a la promoción de Cádiz como destino turístico de referencia.

Con una trayectoria de 195 años, Bodegas Caballero se ha consolidado como "una de las grandes casas" del sector vitivinícola gaditano, exportando vino de Jerez desde 1830. Bajo la presidencia de la sexta generación familiar, Luis Caballero González-Gordón, la bodega "ha sabido unir tradición e innovación, llevando la marca del 'Jerez' a todo el mundo", ha reseñado el Patronato.

Además de sus vinos, brandis y su conocido Ponche Caballero, la entidad gestiona el Castillo de San Marcos, Bien de Interés Cultural en El Puerto de Santa María, donde ha integrado el enoturismo y la difusión cultural. Bodegas Caballero también cuenta con las Bodegas Lustau en Jerez.

El Tabanco El Pasaje fue fundado en 1925 en Jerez de la Frontera, cumpliendo este año un siglo de historia. Se trata de un establecimiento emblemático que "ha sabido mantener la esencia de los tabancos jerezanos, conjugando la cultura del vino con el arte flamenco".

Desde 2010, bajo la gestión de Antonio Ramírez, el local ha recuperado su imagen original, preservando elementos como botas, decoraciones y la tradicional tiza para apuntar las cuentas. Su autenticidad lo ha convertido en "un lugar de referencia cultural y turística".

Con sede en Jerez de la Frontera y más de 35 años de trayectoria, Cobos Catering, tercer galardonado, se ha posicionado como "una de las máximas referencias andaluzas en catering para eventos corporativos", llegando a estar presente en la última cumbre de Estado de la ONU celebrada en Sevilla.

Su filosofía se basa en la sostenibilidad y la creatividad, avalada por la certificación Eventsost ISO 20121 para eventos sostenibles. El Patronato ha señalado que la empresa se ha convertido en "un actor clave" en el ámbito MICE --Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions--, reforzando la imagen de Cádiz como destino para congresos y turismo de negocios.