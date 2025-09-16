El Bosque (Cádiz) celebrará el 26 y 27 de septiembre la quinta edición del Avanti Rock Festival

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, presenta el Avanti Rock Festival de El Bosque - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de El Bosque (Cádiz) acogerá los días 26 y 27 de este mes de septiembre la quinta edición del Avanti Rock Festival, una cita musical consolidada en el calendario cultural de la provincia que regresa con un cartel "cargado de artistas" y un programa paralelo de actividades diseñado "para el disfrute de toda la familia".

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz es una de las instituciones que colaboran en la organización del festival, que tendrá un acto especial con el hermanamiento con el Trebufestival de Trebujena, ha indicado la institución provincial en una nota.

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, ha participado en el acto de presentación de este evento, animando a disfrutar del festival que se celebra "en plena naturaleza".

Beltrán ha trasladado a los presentes que la Diputación "no va a escatimar esfuerzos ni medios" para que este tipo de eventos "perdure y madure", esperando que "sirvan para dinamizar la cultura y la vida de nuestros pueblos".

En la misma línea, el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, ha recordado que el Avanti Rock Festival "va más allá de la música", con una programación pensada para todos los públicos y que lleva ya años teniendo "una gran acogida" entre vecinos de la localidad y visitantes.

El presidente de la Asociación Avanti Rock Festival, Casimiro Relinque, ha agradecido la aportación que hacen al festival el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, que hacen posible que sea "absolutamente gratuito". Además, ha puesto en valor el trabajo de los miembros del colectivo organizador, que trabajan "sin ánimo de lucro" en este proyecto que "cada año da un paso más".

La música, como protagonista del Avanti Rock, empezará a sonar el viernes 26 con los conciertos de Alfonso del Valle & Van Moustache a las 19,00 horas en la Plaza San Antonio, seguidos por Mapache a las 20,30 horas en la Plaza del Andén. A continuación, ya en el Recinto Ferial, será el turno de AmyJo Doh & The Spangles, a las 22,00 horas, y de la banda Avanti Rock a las 23,30 horas.

El sábado 27 la programación incluye actividades desde primera hora de la tarde. Así, a las 13,00 horas y las 14,00 horas se llevarán a cabo dos charlas que girarán en torno al rock andaluz y a la sostenibilidad y energías limpias, respectivamente. Ambas se podrán seguir en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

Más tarde, a partir de las 15,00 horas, se celebrarán talleres infantiles y musicales en las calles del municipio y en el Recinto Ferial, con una degustación de productos de la sierra de Cádiz.

Por la noche, a partir de las 19,00 horas, este mismo espacio se convertirá de nuevo en el epicentro musical del festival con sesiones de DJ de música internacional de los años 70 y los conciertos de Deseo Mara a las 20,00 horas, Gato Ventura a las 21,15 horas, Rienda Suelta a las 22,45 horas y Pájaro, que pondrá el broche final a las 00,00 horas.

Relinque ha indicado que esta nueva edición del Avanti Rock tendrá un acto "muy especial", como es el acto de hermanamiento con el Trebufestival de Trebujena, al que ha calificado como "el mejor festival callejero de España".