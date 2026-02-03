Las brigadas de Diputación de Cádiz trabajan para limpiar una decena de carreteras provinciales afectadas por temporal

Brigadas de la Diputación de Cádiz actuando en tareas preventivas en una carretera de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Vías y Obras de la Diputación de Cádiz, adscrito al Área de Cooperación de la institución, está actuando este martes en una decena de carreteras de la red provincial, realizando trabajos de limpieza y drenaje, todos ellos preventivos para aumentar la seguridad de cara a la jornada de lluvias y vientos que se espera el miércoles, y que ponen a la provincia gaditana en situación de alerta roja y naranja.

Los trabajos que están haciendo las cuatro brigadas de carreteras de la Diputación de Cádiz, acometiendo labores, fundamentalmente, de limpieza por corrimientos de tierras o despeje de árboles, sobre todo, y de drenaje para intentar aliviar el exceso de agua acumulada tras las intensas lluvias de los últimos días, usando para ello maquinaria en varios de estos casos.

Las brigadas, con unos 40 operarios aproximadamente, han emprendido tareas en sus cuatro zonas de la provincia, como son la Campiña de Jerez y Costa Noroeste, Sierra de Cádiz, Campo de Gibraltar y La Janda, ha detallado la Diputación en una nota.

Así, están trabajando este martes en carreteras como la CA-3400 (Santa Teresa) de Rota; la CA-6107 (Algar-El Bosque); la CA-9101 (Olvera-Coripe); la CA-9109 (Algodonales-Olvera); la CA-9113 (El Gastor-Setenil); la CA-9208 (El Cobre, en el término municipal de Algeciras); la CA-5200 (Pajarete, en San José del Valle); en la CA-6200 (Alcalá de los Gazules-Paterna); o en la CA-5102 (Las Palomas, en el término de San José del Valle).

El miércoles se espera que la situación meteorológicamente sea "la más complicada" en la provincia de estos días, especialmente en la zona afectada por el río Guadalete, en la sierra y en el Campo de Gibraltar. La previsión por parte de la Diputación es que todas sus brigadas de carreteras estén en sus centros de trabajo, en estado de pre-alerta por si hubiera que realizar alguna salida estrictamente necesaria para efectuar nuevos cortes de carreteras con material como señales, carteles o conos.

Se espera que los trabajos con maquinaria y el resto de operaciones ordinarias de los operarios de Diputación queden suspendidos entonces, a la espera de que la situación atmosférica permita retomarlos.

A las 14,00 horas había registrados cortes de tráfico en la zona de Campiña de Jerez y Costa Noroeste, como son la CA-5101, Arcos-Granadilla, del pk 2 al 12; la CA-4107, Torrecera-Paterna, del pk 0 al 7; la CA-3400, de Santa Teresa, en Rota; la CA-3102, de Macharnudo, en Jerez, entre los puntos 1,8 y 2,2; la CA-3104, Guadalcacín-Las Mesas, entre los puntos 7 y 7,75; la CA-3113, Puerto Real-La Ina, entre los puntos 2,6 y 12 y entre el 13 y el 17,90; y en la CA-3110 La Ina I del PK 0 la rotonda enlace A-381 al PK 8+500, la intersección con CA-3112 pk 0, por desbordamiento del río Guadalete a su paso por La Ina.

En la sierra de Cádiz están cortadas la CA-6105 de Alberite, entre Villamartín y Arcos; la CA-9118 de acceso a Setenil; la CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas por deslizamiento de tierras; la CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime por rotura de muro de sostenimiento de la calzada; la CA-9101, Olvera-Coripe, entre los puntos 0 y 8; la CA-6101, Nacimiento, en Bornos, entre los puntos 0 y 0,3; la CA-9107, Lora de acceso a Alcalá del Valle; la CA-8104, de La Albuera, en Ubrique; la CA-8105, de acceso a Los Hurones; y la CA-9120, Setenil-Torre Alháquime, entre los kilómetros 7 y 8.

Por último, hay cortes en el Campo de Gibraltar, en concreto en la CA-8201, Jerez-Puerto Galis, entre los puntos 2 y 29; y la CA-8200, San Pablo-San Martín, entre los puntos 7 y 10.

El trabajo de las brigadas de carreteras y los cambios en las condiciones meteorológicas hacen que la situación de estas vías pueda variar a lo largo de las horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía estar atenta a las distintas actualizaciones de información que se están publicando en los canales oficiales de la Diputación de Cádiz y a través de la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT).