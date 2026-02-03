Cádiz acogerá la primera final de los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Andalucía

Archivo - Fachada de la Diputación de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cádiz será escenario de la entrega de Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Andalucía, una iniciativa organizada por Combo Comunicación que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer y de Andalucía Emprende.

De esta manera, Andalucía premiará a sus mujeres referentes en Cádiz con una gala "pionera" que se celebrará el 9 de febrero bajo el lema 'Ocho provincias, una sola voz', ha informado la Diputación en una nota.

La ciudad de Cádiz se convertirá en "el gran escenario del talento femenino andaluz" con la entrega de los I Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Andalucía, en los que cuatro mujeres referentes serán distinguidas entre 32 candidatas seleccionadas por su excelencia, innovación, liderazgo y compromiso con la igualdad, tras un circuito que ha recorrido por primera vez las ocho provincias y ha reunido a más de 2.000 participantes.

Estos galardones, que cuentan también con aliados como Caja Rural Granada y la Asociación Foro Mujeres Líderes de Andalucía, consolidan a Andalucía como "referente en liderazgo femenino", al situar a mujeres emprendedoras, directivas, profesionales, creadoras, deportistas e investigadoras en el centro del relato.

"Tres han sido las claves de este proyecto: visibilizar talento, crear referentes y situar a Andalucía en el epicentro del liderazgo", ha subrayado María José Segura, CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro Mujeres Líderes de Andalucía, quien ha destacado el compromiso de instituciones, universidades, Andalucía Emprende, el Instituto Andaluz de la Mujer, colectivos y empresas que han hecho posible un circuito consolidado en todo el territorio.

Para la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, respaldar proyectos como este es "importante para el conjunto de provincia" porque "se asocia a Cádiz con el ecosistema andaluz de talento femenino". "Impulsar el liderazgo femenino desde los poderes públicos no es solo una cuestión de igualdad, es una apuesta estratégica por el desarrollo social y económico de la provincia porque cuando una mujer emprende o lidera se generan oportunidades y se fortalece el tejido productivo local", ha aseverado, para añadir que "tenemos que contribuir a reducir la brecha de género en lo laboral y lo social".

La inauguración estará a cargo de Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz; Mercedes Colombo, delegada de la Junta en Cádiz; y Bruno García, alcalde de Cádiz, subrayando así el respaldo institucional a un proyecto que "convierte la igualdad en palanca de desarrollo".

Durante el acto también se entregarán reconocimientos a instituciones públicas y entidades con propósito comprometidas con la igualdad, cuyo apoyo ha sido "esencial" para hacer realidad este proyecto, como son Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Diputación de Jaén, Diputación de Córdoba, Diputación de Huelva, Ayuntamiento de Granada, Moeve y Caja Rural Granada.

Un jurado integrado por representantes de diputaciones provinciales, Andalucía Emprende, Instituto Andaluz de la Mujer, Ayuntamiento de Sevilla, Universidades públicas y Combo Comunicación ha evaluado las 32 candidaturas, priorizando excelencia profesional, emprendimiento, impacto social, compromiso con la igualdad y sostenibilidad.

Este órgano profesional ha seleccionado cuatro ganadoras y cuatro finalistas en las categorías de Trayectoria Profesional, Proyecto Innovador, Cultura y Deporte, y Ciencia y Tecnología, que representan una amplia diversidad de sectores y proyectan la mejor imagen de Andalucía mediante su influencia transformadora.

Con una destacada representación política, empresarial y académica, este evento se celebrará en Calachica, en la Punta de San Felipe de Cádiz a partir de las 18,00 horas.

La clausura a cargo de Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresas y Trabajadores Autónomos de la Junta de Andalucía, reforzará el mensaje de que "el liderazgo femenino no solo abre camino, sino que impulsa una Andalucía más innovadora, competitiva y justa, donde las mujeres son protagonistas del cambio económico y social, contribuyendo a avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible".