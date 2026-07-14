Cádiz Investment Hub participa en una jornada para impulsar la financiación e inversiones en la provincia

Jornada 'Impulsa tu empresa con financiación e inversión'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cádiz Investment Hub, una plataforma promovida por la Confederación de Empresas de la provincia gaditana con financiación de la Diputación de Cádiz, ha participado recientemente en la jornada 'Impulsa tu empresa con financiación e inversión', organizada por el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) Bahía de Cádiz, en el marco del programa 'Finance Cádiz'. Su propósito, en última instancia, es mejorar la capacitación financiera de empresas, autónomos y proyectos emprendedores de la provincia.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Cádiz Investment Hub ha formado parte de una mesa redonda en la que se ha departido sobre el tejido empresarial gaditano y sobre cómo expandir negocios minimizando los riesgos financieros.

Así, la plataforma de la Confederación de Empresas y Diputación de Cádiz ha centrado su intervención en conectar financiación, inversión, innovación y territorio para convertir las capacidades de la provincia en oportunidades empresariales reales.

En este sentido, según ha señalado la Diputación, se puso en valor el papel de Cádiz como espacio competitivo para desarrollar proyectos de sectores estratégicos como la industria naval, la defensa, la logística, la energía, la economía azul, la industria avanzada, las comunicaciones o los servicios tecnológicos.

En este contexto, también se destacó la oportunidad que representa la tecnología dual, entendida como aquella que puede tener aplicaciones tanto civiles como vinculadas a la defensa o a la seguridad. La identificación correcta de estas aplicaciones puede abrir nuevas vías para empresas de la provincia, puesto que este tipo de tecnología rompe el aislamiento entre mercados.

Además, desde Cádiz Investment Hub se trasladó una visión estratégica del territorio, señalando que "Cádiz no debe entenderse como un espacio alejado de los centros de decisión, sino como un enclave situado en puntos de conexión especialmente relevantes para los sectores del futuro". Así, se ha destacado que entre Europa y África, industria y puerto, energía y mar, tradición productiva e innovación, la provincia reúne condiciones diferenciales para probar nuevos modelos y generar oportunidades empresariales de alto valor.

La jornada ha servido, igualmente, para reivindicar el valor del 'networking'. Asociarse, compartir necesidades, identificar desafíos comunes y colaborar con otras empresas permite alcanzar objetivos que, de forma individual serían más difíciles y en esta línea, Cádiz Investment Hub destacó la importancia de conectar a empresas consolidadas con empresas emergentes, impulsando espacios como los Open Days de desafíos empresariales.