Cádiz Investment Hub refuerza la imagen de Cádiz como territorio de oportunidad en Madrid y Málaga

Cádiz Investment Hub en el South Summit Madrid. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oficina de atracción de inversiones e internacionalización Cádiz Investment Hub, que impulsan la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz y la Diputación, ha estado presente en los primeros días del mes de junio en dos citas vinculadas al emprendimiento, la innovación, la inversión privada y el crecimiento de startups que se han celebrado en Madrid y Málaga.

Según ha explicado la Diputación en una nota, por un lado, del 3 al 5 de junio, Cádiz Investment Hub ha participado en South Summit Madrid. El objetivo en este foro de alcance internacional era identificar proyectos tecnológicos de alto potencial, explorar talento emprendedor y reforzar alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo del tejido empresarial de la provincia de Cádiz.

En este sentido, ha señalado que la presencia de Cádiz Investment Hub en este foro se enmarca en la estrategia de posicionamiento de la provincia como un territorio atractivo para invertir, emprender, operar y escalar nuevos proyectos empresariales, especialmente en sectores vinculados a la tecnología, la sostenibilidad, la salud, el bienestar, la digitalización y los nuevos modelos de negocio.

Así, durante el encuentro, el equipo de Cádiz Investment Hub ha mantenido reuniones con startups, inversores, entidades de apoyo al emprendimiento, comunidades de businessangels y actores internacionales del ecosistema innovador, con el propósito de generar nuevas oportunidades de colaboración, facilitar la llegada de proyectos al territorio y abrir vías de conexión entre empresas gaditanas, capital privado y redes especializadas.

Según Diputación, la propuesta de valor de Cádiz "ha despertado interés" entre diferentes operadores y proyectos participantes, especialmente por la combinación de costes operativos competitivos, infraestructuras en crecimiento, calidad de vida, capacidad industrial, disponibilidad de talento y alta retención de perfiles digitales.

Estos factores refuerzan la posición de la provincia como una alternativa sólida para empresas que buscan nuevos emplazamientos desde los que crecer, desarrollar actividad y acceder a mercados nacionales e internacionales, ha señalado.

Por otra parte, Cádiz Investment Hub ha participado como entidad colaboradora en DES (Digital Enterprise Show) 2026 Málaga, uno de los principales encuentros europeos sobre innovación, inteligencia artificial, digitalización y transformación empresarial.

En este sentido, Diputación ha aseverado que esta presencia ha permitido reforzar el posicionamiento de la provincia de Cádiz como territorio atractivo para la implantación de empresas tecnológicas y soluciones digitales aplicadas a sectores estratégicos como el turismo, la cultura, la industria, la logística, la energía, la economía azul, la salud, la agroindustria, la administración pública y los servicios empresariales.

Durante la jornada, la oficina ha realizado seguimiento de distintas startups y soluciones emergentes en ámbitos como inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales, experiencias XR y realidad inmersiva, automatización documental, avatares conversacionales, plataformas digitales de eventos, optimización de modelos de IA, cloud soberano, ciberseguridad, GovTech, smart cities y resiliencia operativa.

Entre las soluciones analizadas han destacado, según ha explicado la Diputación, propuestas orientadas a la reducción de costes y consumo energético en el uso de inteligencia artificial, herramientas de automatización para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, plataformas de gestión de datos empresariales, soluciones de realidad extendida aplicables a turismo, educación y patrimonio, así como sistemas de automatización documental para pymes, asesorías y empresas con alto volumen administrativo.

Asimismo,ha añadido que la participación en DES 2026 ha permitido profundizar en algunas de las grandes tendencias que están redefiniendo la economía digital: el paso de la inteligencia artificial desde los pilotos hacia infraestructuras reales de negocio, la creciente importancia de la soberanía digital europea, la necesidad de una IA energéticamente eficiente, la gestión avanzada de datos para anticipar crisis y mejorar servicios públicos, y la consolidación de la confianza y la supervisión humana como factores esenciales en la adopción de agentes de IA.

Además, en paralelo, Cádiz Investment Hub ha mantenido una agenda de visitas y contactos estratégicos con entidades, empresas y clústeres tecnológicos de referencia. Estos encuentros han permitido explorar posibles vías de colaboración, identificar soluciones aplicables al tejido productivo gaditano y abrir canales de seguimiento con empresas interesadas en expansión, proyectos piloto o cooperación tecnológica.

Finalmente, Diputación ha indicado que la agenda de trabajo también ha incluido contenidos vinculados a inteligencia artificial en Europa, soberanía digital, servicios públicos inteligentes, digital health, agrifood tech, infraestructuras críticas, turismo digital, smart cities y economía azul, ámbitos todos ellos con conexión directa con las prioridades estratégicas de la provincia de Cádiz.