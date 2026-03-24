La campaña Cádiz Vale Más genera 26.000 ventas y casi dos millones de actividad económica en la provincia

Establecimiento adherido a la campaña Cádiz Vale Más de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de Cádiz Vale Más impulsada por la Diputación de Cádiz ha concluido con datos de consumo en la provincia que casi han alcanzado los dos millones de euros, generando además un total de 26.068 ventas en establecimientos gaditanos.

En concreto, la actividad económica generada se ha cifrado en 1.969.751 euros, de los cuales la Diputación ha aportado 798.770 euros, mientras que los consumidores han asumido gastos por valor de 1.170.981 euros, como ha indicado la institución provincial en una nota.

Por establecimientos, los comercios son los que han generado una mayor actividad, con 1.177.556 euros, lo que representa casi el 60% del volumen de compras, seguido de los establecimientos hosteleros, con 668.592 euros, el 33,94% del total. Además, el canje de vales en mercados de abastos se han traducido en un consumo de 123.603 euros.

Como se ha detallado, se han empleado 79.877 bonos, el 99,84% de los emitidos, canjeándose 33.977 de ellos en municipios de menos de 40.000 habitantes, lo que ha supuesto una actividad de 818.115 euros para estos pequeños municipios, ya que como en la pasada edición, el programa está diseñado para que el gasto se distribuya por toda la provincia y no lo capitalicen solo los grandes núcleos de población.

En esta edición han sido 1.264 los establecimientos adheridos, entre comercio, hostelería y mercados de abastos.

Cádiz Vale Más es una iniciativa del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación, en coordinación con las Cámaras de Comercio de la provincia y la colaboración de las organizaciones profesionales Horeca y Fedeco.

Su propósito es incentivar el comercio y la hostelería en épocas que habitualmente registra menor movimiento, como elemento dinamizador. La Cámara de Comercio de Cádiz asume la asistencia técnica de la campaña y la administración de la plataforma.

Durante la campaña, cada persona ha podido hacerse con cinco vales de diez euros, canjeables por cada tramo de consumo de 20 euros. Es decir, ha podido ahorrarse la mitad del importe en cada operación, hasta el tope de 50 euros, en caso de agotar todos.