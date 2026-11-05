Casi un centenar de personas se inscriben en el tercer Encuentro de Memoria Democrática de Diputación de Cádiz

Archivo - Cartel del tercer Encuentro de Memoria Democrática de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de personas se han registrado como participantes de la tercera edición del Encuentro de Memoria Democrática de la Diputación de Cádiz, que se celebrará el jueves 12 de noviembre en la Casa de Iberoamérica de la capital gaditana, sede que ya albergó las anteriores ediciones.

El Encuentro está organizado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación, que coordina el vicepresidente segundo Javier Vidal, con la colaboración de la Casa de Iberoamérica y del Ayuntamiento de Cádiz.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el programa diseñado para la tercera edición del Encuentro ha experimentado cambios con respecto a sus previsiones iniciales, ya que se aplaza la entrevista al politólogo Joan Garcés, que fuera asesor personal del presidente de Chile, Salvador Allende, por problemas en su transporte, y como, alternativa, se ofrecerá una mesa de debate con los profesionales que imparten talleres de memoria democrática en institutos de la provincia de Cádiz, en el marco de los programas educativos de Diputación.

El arqueólogo Jesús Román, el historiador Ángel Medina, la arqueóloga Inmaculada Pérez y el historiador Antonio Ortega ofrecerán sus impresiones al respecto. A esta relación se une Francis Sevilla Pecci, uno de los artífices de la ruta memorialista que se ofrece en la capital gaditana y que se consolida como un bien de indudable alcance pedagógico. Esta primera mesa se titula 'Memoria desde la base'.

Tras este panel inicial llegará el turno de 'La Casa de todos', un debate que rinde homenaje a la Casa de la Memoria de Jimena y que celebra, en noviembre, su décimo aniversario. Confluyen en esta conversación Andrés Rebolledo, uno de los artífices de esta sede memorialista, la profesora Lara Machín y dos representantes de familias originarias de Jimena que padecieron persecución y exilio: Helios López y Fermín Benítez.

El Encuentro culmina con 'Descarriadas' y compartirán esta mesa, dedicada al Patronato para la Protección de la Mujer, la escritora y responsable del colectivo 'Desterradas hijas de Eva', Consuelo García del Cid, y la historiadora Carmen Guillén.