Un centenar de vecinos participa en la VIII Recreación Histórica de la fundación de Algar (Cádiz) el 17 y 18 de octubre

Vanesa Beltrán con el alcalde de Algar en la presentación de la VIII Recreación Histórica de la fundación del municipio. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VIII Recreación Histórica de Algar (Cádiz) será los días 17 y 18 de octubre, según ha anunciado el alcalde algareño, José Carlos Sánchez, y la diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, que ha señalado que se ha convertido ya en un "referente cultural e histórico de la provincia de Cádiz" en el que en torno a un centenar de vecinos se implica cada año en reproducir de forma teatralizada cómo se sucedieron los acontecimientos en torno a la fundación del municipio serrano.

Por ello, según ha indicado la Diputación en una nota, Vanesa Beltrán ha agradecido el trabajo del Ayuntamiento, de los colectivos que participan en esta recreación y, en especial, "a los algareños y algareñas que son los verdaderos protagonistas de esta historia". Una "oportunidad" de disfrutar en vivo de la historia de Algar, "de su entorno paisajístico, su gente, su gastronomía y todo el conjunto de este bonito pueblo que merece la pena visitar, no tan solo los días 17 y 18 de octubre, sino en cualquier época del año", ha añadido.

"Es importante que pongamos en valor nuestra historia, nuestras tradiciones y raíces y, lo más importante, que no perdamos nuestra identidad. Y qué mejor manera de hacerlo que escenificando uno de los momentos más importantes de este municipio", ha asegurado Vanesa Beltrán.

Por su parte, el alcalde algareño ha señalado que la Recreación Histórica es una de las "fiestas culturales y turísticas más importantes que tiene Algar" y por ello ha agradecido el respaldo de la Diputación para que este evento pueda llevarse a cabo, así como a los miembros del Grupo de Teatro de Algar. "Llevan horas de ensayo, día tras día para que Algar tenga una gran Recreación Histórica y todo, sin ánimo de lucro, ha apuntado".

Asimismo, el alcalde ha invitado a la ciudadanía a visitar ese fin de semana Algar, disfrutar de "algo diferente, conocer su historia" y "si pueden venir vestidos o caracterizados de la época, de mexicano, mucho mejor".

La Recreación Histórica de Algar representa la fundación del pueblo por Domingo López de Carvajal. Un cargador de Indias de origen gallego, afincado en El Puerto, que se vio sorprendido por una tempestad en su viaje de regreso de América y tras encomendarse a la Virgen de Guadalupe, prometió la fundación de un pueblo en lo más alto de la Sierra de Cádiz si lograba salvarse. Hecho el supuesto milagro, cumplió su promesa y en 1773 fundó la villa Santa María de Guadalupe de Algar.

Así, cada año la representación se detiene en un aspecto concreto de aquel hito. En esta edición, se invita a conocer cómo fue la conexión entre los mexicanos que llegaron a Algar y los colonos españoles que también participaron en la fundación del pueblo, ha explicado Rafael Martínez, director de la compañía de teatro Bombastic, encargada de dirigir la representación.

En torno a la Recreación hay programadas un conjunto de actividades. Comenzarán el sábado 17, a las 12,30 horas en la Plaza de la Constitución, con la representación de la 'Primera escena de la VIII edición de la Recreación Histórica de Algar'. A las 13 horas serán los 'Bailes Típicos Mexicanos' y ya por la tarde, tras la bienvenida del alcalde a las 19,45 horas, habrá un pasacalles mexicano y una actuación de mariachis.

A las 20,45, en la Plaza de Toros, será el plato fuerte de la jornada, la representación teatral y a las 22 horas, una actuación musical en ese mismo escenario. Para el domingo hay programada una visita teatralizada titulada 'Algar y su historia' con salida es a las 12 horas desde el Ayuntamiento de Algar.