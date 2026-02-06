Los centros de mayores de la Diputación de Cádiz realojan a diez mayores del centro de Arcos desalojado por el temporal

Uno de los mayores desalojados del geriátrico Residencial Lago de Arcos es realojado en un centro de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez personas mayores, que han tenido que ser desalojadas del geriátrico Residencial Lago de Arcos de la Frontera a causa de las inundaciones, ya han sido reubicadas en dos centros de mayores de la Diputación de Cádiz.

Según ha explicado la Institución Provincial en una nota, las residencias de El Madrugador, en El Puerto, y de Matía Calvo, en Cádiz, acogen cada una a cinco de estas personas afectadas.

Por su parte, desde el Área de Servicios Sociales, de la que es responsable Paula Conesa, no se ha descartado que se pueda aumentar esta cifra si fuera necesario prestar servicio a otros mayores en similares circunstancias.

Diputación ha explicado que, tras comprobar sus condiciones de salud, el personal de las residencias ya les atienden y les brindan un espacio seguro hasta que la situación ofrezca garantías de poder regresar. Ambos centros ya cuentan con el historial clínico de estas personas y toda la información necesaria para una conveniente atención hasta que las condiciones meteorológicas y de seguridad vuelvan a ser propicias.