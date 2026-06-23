Chiclana (Cádiz) acoge en septiembre el Festival de Cine Realizado por Mujeres como otras formas de contar historias

La diputada provincial de Igualdad, Susana Sánchez Toro, en la presentacion del Festival de Cine Realizado por Mujeres que se celebra en Chiclana. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha sido sede de la presentación de la sexta edición de Generamma, el Festival de Cine Realizado por Mujeres, que tendrá lugar en Chiclana del 15 al 19 de septiembre organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales y que como señalado la diputada de Igualdad, Susana Sánchez-Toro, "visibiliza a directoras y creadoras y también promueve otras formas de contar historias".

En la presentación, según ha indicado la Diputación en una nota, también han estado la directora general de Innovación y Promoción Cultural de la Junta de Andalucía, Pía Halcón, la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chiclana, María Ángeles Martínez Rico, la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, Pilar Crespo, y la directora de Generamma, Cristina Consuegra.

La diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, ha indicado algunas de la claves que convierte a Generamma en un festival único, como que "promueve otras formas de contar historias más centradas en los cuidados, la memoria, el territorio y las experiencias femeninas diversas". Además, ha afirmado que "su trabajo en red con otros festivales y su apuesta por la formación de nuevos públicos refuerza una idea clave, como es que la igualdad no depende solo de quién aparece en pantalla, sino de quién tiene derecho a crear y decidir qué se cuenta".

"Generamma se consolida como un espacio de encuentro, reflexión y colaboración para el cine hecho por mujeres, reforzando su crecimiento y su conexión con el público y la industria", ha añadido la diputada.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, Pilar Crespo, ha agradecido el apoyo de todas las entidades patrocinadoras, especialmente a la Diputación Provincial como financiador principal y al Ayuntamiento de Chiclana, así como a la Consejería de Cultura en esta nueva etapa marcada por una nueva dirección.

También a otras entidades como la Fundación SGAE, que está presente desde la primera edición, y a todos los que, año tras año, se van sumando a la lista de colaboradores que hacen posible este festival y que le dan visibilidad, como la Academia de Cine de Andalucía, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Observatorio de igualdad de RTVE, la Andalucía Film Commission, la Filmoteca de Andalucía, la RTVA y la RTVE.

Asimismo, ha indicado que volverá a ponerse en marcha una campaña de micromecenazgo para amigas y amigos del festival #AbrazaGeneramma, a partir del 1 de julio, y que permitirá a las personas que se sumen tener acceso anticipado a la reserva de entradas, invitaciones y obsequios especiales.

En cuanto a la programación, la directora del festival, Cristina Consuegra, ha indicado que la jornada inaugural acoge la proyección de 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, gracias a la colaboración con el Festival de Málaga, que le otorgó la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española. Un día después, le toca el turno al Festival de Cine Europeo de Sevilla, cuya colaboración lleva a Chiclana la cinta 'Yo te creo', de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys.

El festival apuesta por la profundidad conceptual y pivota en torno a tres ejes: cuerpo, territorio y futuro, según ha explicado la directora, que ha señalado que la programación inicia su reflexión desde lo más inmediato: el cuerpo. Así, con 'Pioneras. Solo querían jugar', Marta Díaz de Lope Díaz recupera la gesta de aquellas jóvenes que en la España de los 70 desafiaron al franquismo para jugar al fútbol, en una sesión organizada junto al Observatorio de Igualdad de RTVE.

En este sentido, ha explicado que la corporalidad también atraviesa las citadas 'Yo no moriré de amor' y 'Yo te creo' y se manifiesta en toda su intensidad en 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa, que traslada la tensión al invernadero almeriense, donde el deseo y el ascenso laboral entran en conflicto.

El segundo bloque de la programación pone el foco en la memoria histórica andaluza y en el documental de creación como herramienta de indagación y justicia. El festival dedicará una jornada especial a la obra de Concha Barquero, una de las cineastas fundamentales del documental andaluz, con la proyección de 'Caja de resistencia', que firma junto a Alejandro Alvarado.

A esta propuesta se suman las obras 'Plaza nueva a las diez', de Carmen Tortosa, que retrata a un grupo de personas mayores transformando sus vidas y un espacio urbano de Granada a través de la danza, y 'Acuérdate de mí', de Remedios Malvárez, donde la actriz Adelfa Calvo filma a su abuela, la mítica Niña de la Puebla, en un emocionante ejercicio de memoria familiar.

Completa esta línea 'Función de noche (1981)' de la cordobesa Josefina Molina, un clásico del cine español que sigue interpelando las relaciones de poder en el ámbito doméstico y profesional. Esta proyección cuenta con la colaboración de la Filmoteca de Andalucía.

El tercer eje de Generamma 2026 se proyecta con una apuesta clara por la formación y la creación de nuevos públicos, según ha explicado su directora, que ha indicado que el festival acogerá un taller sobre ficción climática dirigido a jóvenes, una invitación a imaginar futuros posibles desde el sur, y proyectará 'Olivia y el terremoto invisible' de Irene Iborra, una película que aborda la precariedad desde la mirada infantil, en colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía.

El largometraje 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde, será la película encargada de cerrar la edición 2026. Al igual que la cinta inaugural, entabla una conversación orgánica sobre los cuidados en el actual panorama social desde dos ópticas generacionales distintas.

El cierre del festival también pondrá el acento en el talento andaluz en su formato más breve. Una actividad 360 grados sobre el cortometraje andaluz, en colaboración con la Fundación SGAE, precederá a la proyección de los cortos realizados por las socias de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, según ha indicado.