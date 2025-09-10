Un ciclo de conferencias aborda desde este jueves en Cádiz el "reto ecológico" a través de la arquitectura

Cartel del ciclo de conferencias del Colegio de Arquitectos de Cádiz y la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz inaugurará el jueves 11 de septiembre un nuevo ciclo de conferencias para abordar "el reto ecológico" desde el punto de vista de la arquitectura, una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz.

En una nota, la institución provincial ha detallado que las charlas se celebrarán este jueves y el 18 y 25 de septiembre. Las tres sesiones previstas comenzarán a las 19,00 horas y podrán seguirse en formato presencial en la sede del Colegio de Arquitectos de Cádiz y de manera virtual.

Con 'Tres experiencias necesarias en torno a una arquitectura sostenible', el colectivo profesional invita a los profesionales del sector, pero también a cualquier persona interesada en la materia, a conocer por parte de arquitectos innovadores nuevas formas de entender la arquitectura y su responsabilidad social en el cambio hacia una sociedad ecológica.

La iniciativa arranca con la charla 'Equilibrio', de Jaume Mayol este 11 de septiembre. Le seguirá el día 18 del mismo mes 'Tres proyectos de piedra, madera y corcho', a cargo de Emiliano López, y terminará el día 25 con la conferencia de Francisco Cifuentes sobre 'Arquitectura y recursos'.

La asistencia es gratuita hasta completar aforo o límite de plazas online y la inscripción puede cumplimentarse en el formulario habilitado en la web de la organización colegial.

Este ciclo de conferencias es el tercero que el Colegio de Arquitectos y la Diputación ponen en marcha, en el marco de una colaboración que se sustenta a través del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía.