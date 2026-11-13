Cocineros de prestigio ofrecerán degustaciones en el IV Encuentro Gastronómico de Cocina de Caza La Breña (Cádiz)

La responsable de Participación Ciudadana en la Diputación de Cádiz y primera teniente de alcalde de Barbate, Ana Moreno, presentando este viernes la cuarta edición del Encuentro Gastronómico de Cocina de Caza La Breña. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Participación Ciudadana en la Diputación de Cádiz y primera teniente de alcalde de Barbate, Ana Moreno, ha presentado este viernes la cuarta edición del Encuentro Gastronómico de Cocina de Caza La Breña, un evento que se celebrará el domingo 22 de noviembre en la plaza del Faro de Barbate y que contará con cocineros de prestigio que ofrecerán degustaciones en este evento.

Junto a la diputada, han participado en la rueda de prensa la concejala delegada de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Barbate, Gemma Rivera, el secretario de la Sociedad de Cazadores El Cartucho, Felipe Gomar, y el representante de la Federación Andaluza de Caza, Santiago Honrubia, ha indicado la Diputación en una nota.

La jornada del día 22 aunará, como ha explicado Ana Moreno, gastronomía, sostenibilidad y desarrollo del territorio. La cita dará inicio en torno a las 10,30 horas, y va a contar con la cocina en vivo de cocineros de renombre, entre los que se encontrará el chef barbateño Juan Viu, distinguido con una estrella Michelin por su restaurante Mare, ubicado en la ciudad de Cádiz.

Asimismo, participará en la elaboración de platos y actuará de presentador David Montes, conocido como El Furtivu, con trayectoria en restaurantes de Asturias y el País Vasco.

Las degustaciones populares de los platos que se cocinen en esta convocatoria está previsto que comiencen en torno a las 12,30 horas, según el programa planteado.

Como ha desglosado la diputada, este año el encuentro tendrá un carácter "especialmente popular y participativo" al ofrecer a la ciudadanía y visitantes que se acerquen al mismo la oportunidad de degustar estas recetas elaboradas con carne de caza. Esta será una de sus principales novedades.

Ana Moreno ha añadido que se trata de "una oportunidad" para poner en valor los productos, compartir las tradiciones del territorio y generar actividad para la hostelería, el comercio y el turismo locales.

Diputación respalda esta iniciativa gastronómica que promueve El Cartucho desde la Mesa Provincial de la Caza y la Actividad Cinegética, y en particular, con su conjunto de actuaciones agrupadas en Ecocaza, todas ellas relacionadas con el sector cinegético. Estas acciones se articulan fundamentalmente desde el Área de Asistencia a Municipios, de la que es responsable el diputado Antonio Aragón.

Ana Moreno ha ofrecido además algunas cifras para poner en perspectiva la relevancia del sector cinegético.

En resumen, ha narrado la diputada, la provincia de Cádiz tiene más de 8.000 cazadores registrados; una actividad económica que supera los 200 millones anuales; y se calcula que sostiene alrededor de 7.000 empleos, incluyendo directos e indirectos.

Por todo ello, Moreno ha puesto en relieve su potencial para "generar oportunidades", especialmente en los municipios rurales.

Todos los participantes en la presentación han invitado a las personas interesadas a que se acerquen a Barbate el domingo 22 de noviembre para disfrutar del Encuentro Gastronómico de Cocina de Caza La Breña. La cita tendrá además variados atractivos, entre los que habrá animación para los más pequeños, con pintacaras, varias manualidades y otros juegos, todos en relación con los animales de caza.

Se instalará una barra solidaria, a cargo de la Hermandad Ecce Homo de Barbate, y tras el showcooking, habrá música en la plaza del Faro para amenizar la jornada.

Desde el Ayuntamiento barbateño, Gemma Rivera ha resumido que "la pasión, tradición y la buena gastronomía" constituyen "ingredientes perfectos para crear un evento con mucha identidad y, sobre todo, con futuro".

Desde la Federación Andaluza de Caza, Santiago Honrubia, ha considerado que "el mejor homenaje" que se le puede dar a una pieza de caza es "compartirla con amigos y familia en un buen plato de cocina".

"No sólo vamos a disfrutar de buenos platos, sino que se tratará adecuadamente esa carne para poder cocinarla bien", ha completado el representante de la Federación respecto a la nueva edición del Encuentro Gastronómico La Breña.

El encuentro está organizado por el Club Deportivo Federado de Caza El Cartucho y cuenta con la colaboración de Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Barbate, entre otras entidades.