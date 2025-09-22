El Colegio de Ambientólogos organiza un ciclo de talleres sobre prevención ambiental en el ámbito local

Archivo - Fachada del Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz en la capital gaditana. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ambientólogos de Andalucía (Coamba) ha organizado con el apoyo de la Diputación de Cádiz un ciclo de talleres sobre la prevención ambiental en el ámbito local. El ciclo fue inaugurado el 18 de septiembre con la asistencia de más de un centenar de personas, y los próximos talleres tendrán lugar los días 2, 16 y 30 de octubre.

El objetivo es ampliar los conocimientos sobre el procedimiento de calificación ambiental, competencia que recae en los ayuntamientos y entidades locales autónomas, como ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota.

Las personas destinatarias son profesionales del sector, pero la formación está abierta a cualquier persona con interés en la materia. Todas las sesiones se realizarán en modalidad virtual, en horario de 10,00 horas a 11,30 horas y quedarán grabadas para su posterior visionado y difusión.

Durante las sesiones se facilitarán contenidos para conocer los mecanismos de prevención ambiental regulados en la comunidad autónoma, así como las modificaciones que se incorporarán próximamente. Se identificarán las actividades sometidas a calificación ambiental según la normativa vigente, se profundizará en el procedimiento de calificación ambiental y sus fases, y se tratarán otros aspectos ambientales de importancia en la gestión municipal, como la gestión de residuos, calidad del aire y gestión del ruido.

La sesión del pasado 18 de septiembre fue grabada y está disponible para su visionado en la web de la organización colegial.

La inscripción es gratuita y está disponible en el enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4AeAjfJcjFST9Y2e3....