Concert Music Festival revalida su papel como referente de la programación cultural veraniega de la provincia de Cádiz

Almudena Martínez y Mercedes Colombo presentando una nueva edición del Concert Music Festival. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, la delegada de la Junta, Mercedes Colombo, y la promotora de la iniciativa, Déborah Casillas, han ofrecido detalles de una nueva edición del Concert Music Festival, que se celebrará durante los meses de julio y agosto en el Poblado de Sancti Petri, en Chiclana, y del que han dicho que revalida su papel como referente de programación cultural veraniega de la provincia.

La programación se extiende entre el 10 de julio y el 17 de agosto, según ha indicado Almudena Martínez, que ha destacado la capacidad de este festival para "reunir en un mismo escenario a artistas de generaciones y estilos tan diferentes", y lo ha calificado como "una cita imprescindible", para la que ha sido fundamental "la colaboración público-privada".

Sting, ZZ Top, Helloween, Pablo Alborán, Niña Pastori, Lola Índigo o Pablo López son solo algunos de los artistas que se incluyen en un cartel internacional de estilos diversos y para diferentes generaciones que propiciarán la celebración de 37 conciertos.

Almudena Martínez se ha detenido a explicar por qué apoya Diputación este tipo de grandes eventos culturales que permiten "atraer a miles de personas a través de la música". "La provincia de Cádiz como lugar para vivir una experiencia única", lo que "no solo llena escenarios, llena hoteles, restaurantes, comercios y calles, genera actividad económica, crea empleo, da ejemplo de sostenibilidad y contribuye a que Cádiz siga siendo un destino de referencia para quienes buscan cultura, ocio y experiencias de calidad", ha añadido.

Por su parte, la delegada de la Junta ha abundado en la idea del retorno económico que tienen este tipo de iniciativas, su incidencia en la creación de empleo, señalando que "influye no solo en el turismo sino en toda la economía de la zona". Asimismo, ha apelado a la capacidad especial que tiene la música "de convertir el tiempo en recuerdos" que genera "una emoción irrepetible".

Tanto Mercedes Colombo como Almudena Martínez han destacado que la capacidad de este festival para que cada verano Sancti Petri se convierta en escenario privilegiado en el que la provincia demuestra su capacidad para organizar, emocionar, sorprender y atraer a miles de personas a través de la música.

Déborah Casillas ha destacado el componente medioambiental que tiene este festival que "adopta medidas que no solo reducen su impacto en el entorno sino que contribuyen a su desarrollo", y ha agradecido los patrocinios de la Diputación y la Junta que hacen posible que este evento de primer nivel siga celebrándose en la provincia de Cádiz.